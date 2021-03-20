Есть такие дома прекрасные...

Они были первыми

С тех пор на нашей земле впервые увидели белый свет более 220 тысяч коренных норильчан. Известно имя самого первого младенца, рождённого в Норильске, считай в походных условиях: в 1932 году руководитель геологоразведочного бюро Александр Воронцов, соратник Шмидта и Завенягина, стал папой — жена Софья подарила ему дочь Ирину. А первым норильским акушером можно считать врача геологической экспедиции Степанова, успешно принявшего малютку.

Первое родильное отделение в наших краях открыли в 1939 году на Нулевом пикете. Тогда первый норильский врач — акушер–гинеколог Клавдия Самойлова добилась отдельного барака на десять коек для будущих мамочек, которые до этого находились в одном помещении с разными больными, даже инфекционными... В подчинении первого главврача тогда было восемь сотрудников. С 1942 года службу родовспоможения объединили с больницей, а через четыре года открыли долгожданный родильный дом на 60 коек. Официальный приказ о выделении отдельного двухэтажного здания директор комбината Панюков подписал 8 марта 1946 года, сделав наилучший подарок норильским женщинам. Первый родильный дом, прослуживший более 20 лет, находился на Южной линии, 11, позднее переименованной в 50 лет Октября, здания не сохранилось.

С 1952 года действовал роддом на улице Мончегорской, сейчас это улица Кирова. Этого здания уже не существует. Но старожилы для ориентира указывают дом, где находится магазин «Хозяюшка» и вспоминают, что в двухэтажке на Мончегорской, 2, сначала была школа. Интересно, что имелись первый и второй корпуса, в которых роддом располагался ещё добрых три пятилетки.

А в феврале 1968 года родильный дом переехал в центр Норильска — в новое здание, рассчитанное на 250 коек, на территории больничного городка на улице Богдана Хмельницкого, 18. В состав роддома со временем вошли акушерский и гинекологический стационары, женские консультации, центр репродукции и планирования семьи.

В роддоме, единственном в НПР, во времена расцвета территории, в советские годы, рождалось в среднем в год до пяти тысяч малышей. В перестроечное время, увы, почти в три раза меньше. У наших специалистов родовспоможения всегда была высокая репутация — в Норильск приезжали рожать женщины со всего Таймыра и нередко из других краёв нашей необъятной страны.

Помнить о главных

И в норильском роддоме всегда свято хранили память о своих выдающихся сотрудниках. Первый его руководитель заслуженный врач РСФСР Клавдия Самойлова трудилась на благо норильчан до 1954 года, награждена орденом Ленина. Волевую, энергичную, красивую Клавдию Васильевну сотрудники и спустя много лет вспоминали как человека чистой души, бескорыстного и безотказного, чрезвычайно строгого к себе и доброжелательного к людям.

Легендой Норильского роддома стала и одна из первых его главных врачей — Ревекка Коган. Специалист от бога, редкой доброты человек, она верой и правдой трудилась в норильской медицине с 1957 года, более 20 лет. Ревекка Борисовна руководила большой научной практической работой, организовала первую операционную, сама провела в ней первую операцию. Фрагменты её воспоминаний в письмах из США, где она жила на пенсии с 1993 года, мы публиковали к 60–летию роддома в «Заполярной Правде». Ревекка Коган была и очень смелым человеком — не страшилась ни сложных условий работы и тогдашнего норильского быта, ни гнева начальства в борьбе за обеспечение роддома всем необходимым. И как депутат местного горсовета четырёх созывов сделала много доброго для норильчан. «Моим коллегам, — писала в Норильск Ревекка Борисовна, — а также сыну, который пошёл по моим стопам и стал медиком, я всегда внушала, что врачу важно не только быть профессионалом, но и обладать особыми человеческими качествами: душевностью, состраданием, умением чувствовать чужую боль, как свою...»

В 1976 году заслуженный врач РСФСР передала бразды правления главным женским домом своему знаменитому коллеге Вячеславу Вакареву. Отличник здравоохранения, блестящий хирург, он был личностью сильной и противоречивой. Сотрудники вспоминали, что как властный человек он не терпел возражений. И очень болел за общее дело — при Вакареве появились гинекология на Московской, 7, пристройка к родильному дому на улице Богдана Хмельницкого, 20, где расположилось отделение оперативной гинекологии, женская консультация на Лауреатов, 35. Ветераны роддома помнят, что Вячеслав Александрович был отличным организатором и администратором, но с жёсткими требованиями к людям. Однако, несмотря на психологический прессинг, и теории, и практике учил он соратников отлично, это позволило многим в будущем стать очень хорошими специалистами.

В ноябре 2020 года с материка пришла печальная весть: Вячеслава Александровича Вакарева не стало после тяжёлой болезни. Его имя навсегда вошло в историю норильского роддома. Светлая ему память!

Золотое время

Преемницей Вячеслава Вакарева в 1989 году стала замечательный врач — акушер–гинеколог высшей квалификации Татьяна Ласточкина. Она достойно руководила службой почти 30 лет. Ветераны роддома называют период её работы поистине золотым. С 1991 года Татьяна Владимировна начала в роддоме глобальную перестройку, организовав с соратниками отделения реанимации и анестезиологии, ультразвуковой диагностики. Усилиями команды впервые были введены индивидуальные родзалы, палаты «Мать и дитя», программы «Безопасное материнство» и «Больница, доброжелательная к ребёнку», организовали и семейный клуб «Духовные роды». В 2001 году в родильном доме была введена эффективная политика грудного вскармливания в рамках совместной декларации ВОЗ и ЮНИСЕФ, чтобы дать каждому ребенку лучшее начало жизни путём создания условий, в которых грудное вскармливание будет нормой.

Татьяна Ласточкина создала «Центр планирования семьи и репродукции», где проводилась большая работа с подростками, действовал лекторий для школ «Вопросы нравственности и пола среди юношества», организовали и кабинет андролога. Весьма серьёзной была работа по профилактике абортов. Для родильного дома приобреталось самое современное оборудование, в том числе для выхаживания недоношенных детей, внедрялись современные перинатальные технологии.

«Заполярная Правда» не раз рассказывала горожанам, что под руководством Татьяны Ласточкиной в роддоме велась большая научная и практическая работа. В дни юбилейных дат родильного дома организовывали блестящие научно–практические конференции, на которые приглашали с докладами выдающихся специалистов из лучших клиник России.

Коллектив родильного дома города Норильска в 2009 году включили в федеральный реестр «Всероссийская книга почёта», а через год наш роддом, вошедший в двадцатку лучших в стране, выиграл и реализовал грантовый проект губернатора Красноярского края «Социальное партнёрство во имя развития», а также территориальный грант «Приободрись и женись!».

В 2010–м наш роддом отличился многократно — стал лауреатом национальных конкурсов «Лучшие родильные дома РФ — 2010» и «Национальный знак качества». Учреждение включили и в официальный реестр с правом использования логотипа «Национальный знак качества». А лауреатами национальной премии «Хрустальная пробирка» стали заведующая гинекологическим отделением Наталья Свешникова и акушерка родового отделения Наталья Шустова. Уже в должности начмеда родильного дома Наталия Свешникова победила в номинации «Здравоохранение» в городском конкурсе «Признание года — 2011». Среди победителей в этом конкурсе ранее был и знаменитый заведующий ОАР Игорь Розентул.

За свой созидательный и благородный труд Татьяна Ласточкина была удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации», медали преподобного Сергия Радонежского. Она является почётным академиком Международной академии менеджмента качества и маркетинга, награждена дипломом «Знаменитые женщины России». Имя Татьяны Ласточкиной — в почётном списке персоналий V юбилейного выпуска общероссийской энциклопедии «Лучшие люди России». В историю норильского роддома Татьяна Владимировна вошла и как устроительница часовни в честь равноапостольной княгини Ольги, которая считается небесной покровительницей материнства. Еженедельно в роддоме проводились молебны о здравии будущих матерей. В Свято–Ольгинской часовне о мамочках и их малышах молились архиереи Русской Православной Церкви, благословил наш роддом и Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Мы будем жить теперь по–новому

История Норильского роддома продолжилась с 20 октября 2018 года в новом перинатальном центре при межрайонной больнице в Оганере. Команда, лидером которой стала Наталья Свешникова, известный норильский врач, оперирующий хирург, достойно преодолела все трудности переходного периода.

Специалисты отмечают, что с вводом в эксплуатацию перинатального центра было завершено формирование трёхуровневой системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым детям на территории Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района и города Норильска.

Сегодня перинатальный центр площадью 22,600 м2 оснащён самым современным оборудованием. Во время одного из наших репортажей работники ПЦ от восхищения открывшимися возможностями даже назвали его «космическим». Без статистики, понятно, не обойтись. В перинатальном центре сейчас 80 акушерских коек: 30 — в патологии беременности и 50 — для беременных и рожениц. А для дородовой госпитализации беременных женщин из отдалённых населённых пунктов, не имеющих прямых показаний, но ожидающих госпитализации для родоразрешения, предусмотрены три койки акушерского ухода. В ПЦ есть шесть родовых залов, одна детская и две акушерские операционные. Развёрнуто отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых на 12 коек и отделение выхаживания новорождённых на 30 коек.

Большинство сотрудников перинатального центра многие годы трудились в родильном доме. Они всегда вспоминают свою альма–матер с любовью и благодарностью. И в праздник 75–летнего юбилея их первыми чествовали за верность милосердным традициям норильского родовспоможения.Среди заслуженных ветеранов — врачи-акушеры Надежда Иванова и Светлана Куликова, акушерки Маргарита Каменева, Ольга Силаева, Ирина Гуляева, Лилия Крайняк, медсестры-анестезистки Ольга Камышлова, Марина Пигарева, Марина Гладышева. А среди перспективных врачей-акушеров — Анастасия Дробчик и Наталья Камалеева.

С ноября 2020 года главным врачом Норильской межрайонной больницы, в состав которой входит перинатальный центр, стала Наталья Морозова. По словам её заместителя Наталии Свешниковой, главный врач с большим пониманием относится к акушерским и неонатальным проблемам и как руководитель помогает их оперативно устранить.

Наталья Свешникова на юбилейном вечере в честь 75–летия Норильского роддома поделилась:

– Мы с коллегами стали участниками исторического события — изменения структуры акушерской службы на территории. Наше прошлое в здании роддома на улице Богдана Хмельницкого, 18, таком любимом и родном, навсегда останется в нашей благодарной памяти. Горжусь тем, что именно в этих стенах при Татьяне Владимировне Ласточкиной началось моё развитие и становление профессионализма. Всё самое красивое, грамотно организованное, профессиональное, начиная с оказания медпомощи пациенткам в женской консультации, организации родовспоможения в родильном доме и заканчивая торжественной выпиской, было создано именно в этих стенах. Здесь было положено начало всем замечательным традициям родильного дома, и после переезда в перинатальный центр мы стараемся их бережно хранить. Нет прекраснее миссии, чем помогать рождению новой жизни. Работа у нас особенная: к нам приходят не за выздоровлением, а за счастьем, и наша миссия — дарить это счастье каждый день.