Этап первый

Одним из важнейших событий минувшего, столь непростого для всех года, Дмитрий Карасёв назвал завершение разработки проекта программы реновации жилищного фонда города, которая ляжет в основу Комплексного плана социально–экономического развития Норильска до 2035 года.

– Реализация мероприятий программы позволит решить наиболее острые вопросы в части обеспечения горожан качественным жильём. До 2035 года планируется снести порядка 45 аварийных и ветхих строений, реконструировать три здания, имеющие историческую ценность, и построить 79 новых жилых домов, — напомнил градоначальник.

Затрагивая тему, интересующую многих норильчан, Дмитрий Карасев уточнил, что комплексный план предусматривает мероприятия по переселению жителей Норильска и Дудинки на материк. Они позволят обрести новый дом порядка 9200 семьям.

Несмотря на сложные условия, продиктованные пандемией, в Норильск продолжили приглашать работников дефицитных специальностей в сферах здравоохранения, образования, спорта и культуры.

– В 2020 году к нам прибыли 43 иногородних специалиста. За весь период действия программы, с 2012 года, город получил 635 профессионалов, которые трудятся в важных для территории отраслях. В этом году планируется пригласить ещё 55 специалистов.

Хотя значительную часть 2020–го Норильск прожил в весьма напряжённом режиме, связь городских властей с населением оставалась непрерывной.

– За прошлый год в администрацию поступило 3542 обращения, что на 523 больше, чем в 2019–м. Должностные лица муниципалитета на регулярной основе проводили встречи с норильчанами и выездные совещания во всех районах Норильска. Более половины поднятых горожанами вопросов касались ЖКХ, благоустройства и социальной сферы. Анализ обращений позволил выявить наиболее актуальные городские проблемы и наметить наиболее эффективные пути для их решения, — подчеркнул Дмитрий Карасев.

Выслушав градоначальника, депутаты городского Совета постановили утвердить отчёт о работе городской администрации.

Новостройка

Программа реновации жилья в Норильске включает в себя четыре основных направления. Это демонтаж ветхого и аварийного жилья, строительство многоэтажного жилого комплекса на ул. 50 лет Октября, малоэтажное строительство на ростверках демонтированных зданий и возведение новых домов в Оганере.

– До 2024 года определены все объекты демонтажа, закреплённые за «Норникелем» и консолидированным бюджетом — федеральным, краевым и местным, — сообщил на пресс–конференции Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. — На сегодняшний момент расселены и подготовлены к сносу три здания — на ул. Лауреатов, 31, Шахтёрской, 18, и Надеждинской, 18. В течение следующих трёх лет планируется снести ещё четыре здания, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии.

Общая стоимость возведения двух многоэтажных домов на ул. 50 лет Октября — около 2 млрд рублей. Строительство начнётся уже в этом году, а завершить его и сдать дома в эксплуатацию планируется в конце 2024 — начале 2025 года. Единственное, что может скорректировать наши планы — это новый федеральный закон об обязательном прохождении всеми объектами строительства и реконструкции экологической экспертизы. Данная процедура занимает примерно полгода и, принимая это во внимание, мы выделили из местного бюджета средства на прохождение экспертизы, не дожидаясь финансовых поступлений в рамках четырёхстороннего соглашения.

Хотелось бы также отметить важный момент, относящийся к малоэтажному строительству. Наличие пустующих ростверков позволяет развернуть массовое строительство, не только сохранив оригинальный внешний вид города, но и сделав его ярче и интересней. При этом за счёт того, что сваи уже установлены, существенно сократятся затраты. Администрация Норильска на средства местного бюджета уже произвела обследование семи ростверков, ещё три обследуют в этом году. В итоге мы получим десять площадок, пригодных для возведения современного жилья.

Говоря о предстоящей застройке Оганера, Дмитрий Самородов сообщил, что новый жилой массив будет расположен на участке между существующими домами и перинатальным центром, занимающем 40 гектаров. На данный момент там уже произведён демонтаж семи недостроенных зданий. На их месте до 2024 года планируется построить три десятиэтажных дома со всей необходимой инфраструктурой, с перспективой на дальнейшее развитие района.

Прочная основа

Ещё одна программа по сохранению жилого фонда, рассчитанная до 2024 года, направлена на борьбу с растеплением вечномёрзлых грунтов. Сейчас в Норильске в подморозке и восстановлении прочности основания нуждаются около полусотни жилых зданий.

– Мы предложили продлить эту программу до 2035 года, — сообщил Дмитрий Карасев. — Подобные работы в любом случае проводятся при капитальном ремонте нулевого цикла. При необходимости мы подключаем научные ресурсы Норильского государственного индустриального института, других организаций, которые проводят исследования и дают рекомендации по сохранению здания. Например, в Талнахе, на ул. Бауманской, 26–28, для этого провели термостабилизацию путём замораживания грунтов. Подрядная организация, которая этим занималась, сейчас работает и на ул. Московской, 14, работы находятся на стадии проектирования. Не так давно к нам обратились специалисты из Красноярска, которые предлагают замораживать грунты с применением химии. Мы пригласили их в Норильск, чтобы они смогли ознакомиться с ситуацией на месте. Как видите, мы готовы рассмотреть все возможные варианты. Стоит добавить, что федеральные средства на термостабилизацию также начнут поступать с 2022 года, но с Заполярным филиалом «Норникеля» мы достигли договорённости о том, чтобы начать эти работы за счёт внебюджетного источника уже в этом году. До конца 2021–го планируется пробурить около 50 температурных скважин и проверить состояние грунтов под объектами, находящимися на особом контроле и совместно с мерзлотным центром НГИИ принять решение о том, какую именно технологию лучше использовать.

В целом в ходе пресс–конференции глава города неоднократно отметил, что подготовительные работы по всем направлениям четырёхстороннего соглашения уже активно ведутся, несмотря на то, что основные средства на реализацию мероприятий начнут поступать на территорию лишь в следующем году. Это необходимо, чтобы максимально ускорить процесс глобального преображения Норильска, подчеркнул Дмитрий Карасев.