Евгений и Юлия Поротовы презентовали новую книгу «Под созвездием Большой Медведицы»

В Таймырском доме народного творчества в рамках празднования Дня Таймыра состоялась творческая встреча с членами Союза художников России Юлией и Евгением Поротовыми. Они презентовали свое новое издание - сборник детских сказок «Под созвездием Большой Медведицы».

В литературно-художественное издание вошли сказки из собраний Антонины Суздаловой, методиста Хатангского районного центра народного творчества, мамы Евгения Поротова, которая собирала фольклорный материл в поездках по Таймыру.

Как отметил Евгений, это было его давней мечтой: собрать сказки, которые ему рассказывала мама, в один сборник. Только художники адаптировали рукописи на более современный лад, чтобы дети смогли их читать и воспринимать.

В книге представлены тексты на русском и долганском языках, над иллюстрацией, дизайном и версткой работали Юлия и Евгений. Литературной обработкой занималась детский писатель из Норильска Ольга Шадрина, тексты переводила давний друг Поротовых Анастасия Теребихина.

Также в ходе встречи долганские художники рассказали немного о себе, своих достижениях в сфере искусства и кропотливой работе над книгой. Как отметила Юлия, многие их называют «многостаночники», так как они не останавливаются только на написании картин. В их творчество входят также резьба по кости и дереву, работа с кожей и войлоком, 3D-моделирование, ткачество, чеканка, роспись по дереву и ткани, дизайн интерьеров, а также иллюстрирование книг. Они участвуют в различных выставках, конкурсах по России и за ее пределами. Сейчас четыре их работы представлены на выставке «Таинственная Сибирь» в здании новой Третьяковской галереи в Москве.

Кроме этого, Юлия и Евгений выразили благодарность директору Таймырского дома народного творчества Любови Поповой за гостеприимство и ту помощь, которую она оказывала в начале их творческого пути: «10 лет назад именно здесь, в Таймырском доме народного творчества, прошла наша первая персональная выставка. И вот именно с этого момента началась наша творческая судьба. Поэтому особенно приятно в этот праздник быть здесь среди земляков, на Таймыре», - поделилась Юлия.

В завершение мероприятия всем гостям подарили презентуемое издание с автографом молодых художников.

Посмотреть иллюстрации к книге Юлии и Евгения Поротовых можно в фойе Городского дома культуры до девятого декабря включительно.