Езда в состояние алкогольного опьянения

Авария произошла в субботу, 3 октября, около десяти часов вечера, недалеко от драмтеатра. Норильчанка в состоянии алкогольного опьянения за рулём внедорожника «Рендж Ровер», двигаясь по Ленинскому проспекту, совершила столкновение с остановившимися на красный сигнал светофора автомобилями «Тойота» и «ВАЗ».

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили двое мужчин: водитель и пассажир «Тойоты». Пострадавших с места ДТП госпитализировали в городскую больницу. Водителю «ВАЗа» врачи скорой оказали первичную медицинскую помощь. Пассажирка «ВАЗа» не пострадала, поскольку была пристёгнута ремнём безопасности.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД установили, что автоледи, управлявшая внедорожником, не имеет водительского удостоверения. В отношении неё составлено несколько административных материалов. С места происшествия виновницу аварии доставили в изолятор временного содержания. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекторы в тысячный раз напоминают участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД, учитывать погодные условия и не садиться за руль в нетрезвом виде.