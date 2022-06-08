Ежегодно в стране пропадают более 40 тысяч детей

Счёт на часы

Около 30 000 человек в 64 регионах страны являются добровольцами «ЛизаАлерт». Но людей всё равно недостаточно. Анастасия Гнатюк, старший информационный координатор отряда по Красноярскому краю и республике Хакасия, рассказывает, что в норильском отряде сегодня состоят около десяти волонтёров, ещё 20 готовы подключаться к тундровым поискам: «К счастью, в нашем городе выезжать приходится всего 4–10 раз в год. Но понятие частоты, когда пропал ваш близкий, а тем более ребёнок, — относительное».

Причины, по которым пропадают люди в Норильске, такие же как и в других регионах страны: дети теряются в людных местах, подростки уходят из дома, пожилые люди, страдающие ментальными нарушениями или имеющие другие проблемы со здоровьем, забывают, где живут.

В отряде говорят: чем раньше поступает заявка о необходимости поисков, тем выше шанс получить заветное «Найден. Жив». В первые сутки вероятность успеха — 80%, во вторые — уже 48%, далее — всего 15%. В «ЛизаАлерт» подчёркивают: не нужно ждать три дня, чтобы заявить о пропаже человека в полицию, спасателям, волонтёрам. В таких случаях счёт идёт на часы. В «ЛизаАлерт» обычно заявку передают через бесплатную горячую линию: 8-800-700-54-52, сотрудник в конкретном регионе собирает данные, чтобы понять, кого надо искать: каково состояние его здоровья, во что одет и т. д. После этого назначается информационный координатор, который будет аккумулировать вектор поиска, направлять поисковиков, делать репосты в соцсетях, обзванивать больницы.

- Опрос занимает около получаса. В зависимости от пола, возраста потерявшегося, местности будут меняться и наши задачи. Например, взрослый понимает, что в кустах он не пройдёт, а ребёнок, напротив, там спрячется, ему кажется, что в кустах теплее и безопаснее, — делится Анастасия. — Порой по результатам опроса удаётся сразу обозначить место поиска. У нас был случай, когда ребёнок ушёл на горотвал. Оказалось, что он хотел построить космический корабль, как в любимом мультсериале, и отправился искать деталь на свалку. Об интересе ребёнка знала мама, это и помогло его найти.

Вслед за бабочкой

Волонтёры-поисковики рассказывают, что маленьких детей чаще всего ведёт любопытство. Им интересно всё — откуда бежит ручей, куда направляется кошка или бабочка. Притом бытует мнение, что кроха далеко не уйдёт. Это не так, он может пройти километры. А дети 9-10 лет могут уйти на 20 км за сутки.

Чем старше ребёнок, тем сложнее его интересы и причины, его исчезновения. Подростки, например, нередко сознательно уходят из дома, чаще всего после ссоры с родителями.

- Правда, встречаются и исключения. У нас был случай, когда из дома ушёл семилетний ребёнок. Он разбил очередной телефон, а мама ещё в прошлый раз ему сказала, чтобы не приходил домой, если разобьёт ещё один. Он оставил записку с признанием и ушёл. Искали четверо суток. Нашли живым и здоровым, но психологическое состояние малыша было достаточно тяжёлым, — рассказывает Анастасия. — Ребёнок должен знать, что мама и папа примут его любым, что дома его всегда ждут, понимать, что он не плохой, а просто неправильно себя повёл.

Нелишние предосторожности

В «ЛизаАлерт» советуют завести в семье кодовое слово, простое, но не из ежедневного обихода, которое следует использовать только если случится беда. Знать его должны только близкие — мама, папа, ребёнок, бабушка, дедушка, братья и сёстры.

- Это часто помогает подросткам, — отмечает наша собеседница. — Они нередко попадают в потенциально опасные в ситуации, но боятся покинуть компанию, которая решила, например, погулять на стройке или полазить по крыше дома и так далее. Ребёнок понимает опасность и не хочет участвовать, но уйти зазорно. Вот тут пригодится кодовое слово. Позвонив домой, он назовёт его, а родители в ответ начнут громко «ругаться» в трубку. Тогда он сможет сказать приятелям, что дома что-то случилось, и спокойно уйти.

Хорошо если у вас с ребёнком налажены ещё и дружеские отношения. Не станете другом вы, он найдёт его на улице или в интернете. Дети часто принимают приглашения от каждого «постучавшегося» в соцсети. Часто именно так начинаются печальные истории, когда подростков склоняют к самоубийству, убийствам и иным противоправным действиям.

Вообще, в каждой ситуации есть свои правила безопасности. Например, любителям выходов на природу стоит правильно одеваться и собирать рюкзаки, даже если планируется недолгая прогулка по знакомому маршруту.

- Был случай, когда женщина с дочкой и собакой пошли в лес за грибами. Они ходили туда регулярно. Но в этот раз что-то пошло не так, и они заблудились. В итоге все они погибли, — вспоминает Анастасия. — В Норильске люди часто ездят на природу. Поверьте потерять ребёнка несложно, ему достаточно упасть в канаву, и вот он уже пропал из виду. Мы ставили эксперименты в тундре: человека, находящегося в ямке, видно только с самого близкого расстояния. Так что надевайте яркую одежду на себя и детей, а лучше — оранжевые жилеты. Они недорого стоят и заметны даже с максимальной высоты вертолёта. Даже на короткую прогулку соберите рюкзак каждому путешественнику. Положите хотя бы по 0,5 литра воды, шоколадку, свисток и заряженный телефон. Да, у нас имеются мощные линейные ориентиры — трубы, заводы, и заблудиться сложнее, чем в лесу, но возможно. В этом случае вода и шоколад подарят дополнительные сутки жизни. Кроме того, ребёнок, имея бутылку с водой, скорее всего не пойдёт к реке или озеру. А открытая вода для него — всегда смертельная опасность. В четырёх из пяти случаев, когда поиски за городом заканчиваются статусом «Найден. Погиб», оказывается, что люди утонули. Ребёнок не умеет определять, подмыт ли берег и насколько холодна вода. В черте города тоже тонет немало детей — в городских прудах, канализационных люках и колодцах. Если видите открытый люк, позвоните коммунальщикам. Кому-то это может спасти жизнь или сохранить здоровье.

Полезно выучить с детьми номера телефонов членов семьи, а также объяснить им, что в случае беды нужно звонить по телефону 112. Необходимо также объяснить им, что ложные звонки по номеру службы экстренной помощи могут отнять время, необходимое для спасения чьей-то жизни. Важно, чтобы ребёнок знал свои имя и фамилию, мог назвать свой адрес (хотя бы город), и чётко объяснить, что с ним случилось.

Не полагайтесь на чудо

Что нужно знать ребёнку, чтобы быть в безопасности, когда взрослый не рядом?

- Первое, чему мы учим на профилактических беседах, — правило трёх «О»: остановиться, оглядеться и окрикнуть. Это актуально и для города, и для тундры/леса. Если потерялся в городе, нужно оставаться на месте и звать на помощь. Если место небезопасное, следует зайти в ближайший магазин и обратиться за помощью к продавцу. Взрослые вызовут полицию. Объясните ребёнку, что не стоит самостоятельно искать родителей, так можно ещё больше заблудиться. Бывали поразительные случаи, когда дети уходили на десятки километров от точки поиска, — отмечают в «ЛизаАлерт».

А ещё волонтёры говорят, что ни в коем случае нельзя пугать детей полицейскими или врачами. Фразы типа: «Не будешь слушаться, отдам дяде-милиционеру» выйдут боком — потерявшись, ребёнок, возможно, будет прятаться от ищущих его полицейских.

- Ещё бывает, что дети пропадают с детских площадок. В 10% случаев их уводят взрослые с нехорошими намерениями. Потому надо объяснить ребёнку, что свои — это только семья, все остальные, в том числе соседи и друзья родителей — чужие. И если они предлагают малышу отвести его домой, ответ должен быть один: нет. Это не значит, что ваши знакомые — злодеи. Но из этого правила не должно быть исключений. Так же надо реагировать на просьбу, например, милой бабушки проводить её домой, помочь донести сумки и т.д. Дети часто считают, что злодей выглядит как в кино: подозрительно крадущийся персонаж, одетый в чёрный плащ. Но мы ведь знаем, что плохого человека не отличишь в толпе. Ещё момент — учите детей не бояться казаться плохими, не доверять взрослым только лишь потому, что они старше. Если незнакомец берёт ребёнка за руку и уводит с площадки, малыш должен не стесняясь кричать, что не знает этого человека, брыкаться. Мы проводили социальный эксперимент, собрали ребятишек на площадке и мамы сказали им ни с кем не уходить. Результат удручающий: 9 из 10 детей после недолгих уговоров уходили с нашими волонтёрами, и только один повёл себя правильно, — рассказывает Анастасия Гнатюк. — А взрослым нужно проявлять бдительность. Если вы видите, что взрослый тащит ребёнка за руку, а тот сопротивляется, подойдите и попросите объяснить ситуацию. Не бойтесь показаться смешным или навязчивым. Вполне возможно, что это спасёт ребёнку жизнь.

В то же время в «ЛизаАлерт» говорят, что нельзя впадать в родительскую паранойю и постоянно держать детей возле себя. Но нужно регулярно проговаривать простые правила. Только так они отложатся в голове.

- Да, фактор случайности полностью не исключается. Но риски минимизировать можно. Мы всегда надеемся на чудо, когда пришла беда. И порой оно случается. В прошлом году был резонансный случай: трёхлетний Коля Бархатов поехал с семьёй по ягоды, когда он устал, родители уложили его спать в машине и продолжили ягодную охоту. Когда они вернулись, машина была пуста, ребёнок ушёл. Полторы тысячи волонтёров и специалистов из разных регионов четверо суток искали его в тайге. Когда нашли, мальчик стоял по колено в болоте и был сильно покусан мошкой, а вокруг были видны свежие следы медведя. Как Коля выжил — непонятно. Так что чудеса случаются. Но полагаться только на них нельзя.