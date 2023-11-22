Ежегодное финансирование отрасли спорта в ближайшие три года составит более 1,2 млрд рублей

На развитие массовой физкультуры и спорта, к примеру, выделят более 587 млн рублей. Эти средства пойдут на содержание и обеспечение функционирования муниципальных спортсооружений (~552,7 млн рублей), а также на организацию спортивных мероприятий, в том числе более 24 млн рублей – на участие норильских спортсменов в выездных соревнованиях.

На развитие детско-юношеского спорта и системы спортподготовки в 2024 году направят свыше 473 млн рублей. Речь, в частности, идёт о содержании спортивных школ, повышении профессионального мастерства тренерского состава, приобретении расходных материалов, мягкого и спортивного инвентаря. Добавим, что в настоящее время в Норильске функционирует девять спортивных школ.

По итогам реализации всех мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» предполагается, что доля охвата норильчан, занимающихся спортом, составит 51,5%.

Предложенный проект программы был согласован членами депутатской комиссии по социальной политике.