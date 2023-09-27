Ежемесячные выплаты промысловикам Таймыра увеличат

Так, со следующего года возрастут ежемесячные компенсационные выплаты промысловикам Таймыра и Туруханского района. Увеличатся и расходы на возведение жилья для оленеводов. Кроме того, предусмотрены средства на издание литературы на языках КМНС.

В следующем году на севере края построят не менее 23 домов для представителей коренных малочисленных народов Севера, которые занимаются традиционными видами хозяйственной деятельности. На поддержку предпринимательских инициатив северян направят свыше 20 млн рублей.

Помимо этого, на 5% проиндексированы расходы на обеспечение товарно-материальными ценностями (балки, снегоходы, лодки, капканы, ГСМ и пр.) и медицинскими аптечками представителей КМНС, ведущих традиционный образ жизни.

Всего на мероприятия госпрограммы в 2024 году запланировано 921,2 млн рублей.

Отметим, в агентстве был проведён анализ исполнения мероприятий программы за предыдущие годы. В связи с тем, что часть мероприятий программы носит заявительный характер, не все средства осваивались. Для более эффективного расходования бюджетных средств на следующий год самым востребованным направлениям добавлено финансирование.