Фаблаб запускает курс «Основы веб-дизайна»

Курс рассчитан на месяц. За это время курсанты узнают о композиции, логической структуре веб-дизайна, инфографике, интерактивных элементах контента и другом. Научишься проектировать пользовательские интерфейсы для сайтов и веб-приложений в графическом онлайн-редакторе Figma и конструкторе сайтов Tilda Publishing.

Отметим, что количество мест в группе ограниченно, и к обучению принимаются норильчане старше 14 лет.

Для записи на занятия можно позвонить по телефону 8-913-501-52-55 (звонки принимаются с 10 до 16, в остальное время пиши в WhatsApp).