FabLab запускает второй поток курса Google Teachable Machine

Курсанты узнают, в каких сферах и как можно использовать машинное обучение.

Поток стартует 15 мая для школьников старше 12 лет. Занятия будут проходить по субботам в 17.00, по адресу: проезд Котульского, 15. Записаться в группу можно по телефону: 8-913-501-52-55.