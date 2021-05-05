МАУ ИЦ «Норильские новости»

FabLab запускает второй поток курса Google Teachable Machine

FabLab запускает второй поток курса Google Teachable Machine

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FabLab запускает второй поток курса Google Teachable Machine

FabLab запускает второй поток курса Google Teachable Machine

Курсанты узнают, в каких сферах и как можно использовать машинное обучение.

Поток стартует 15 мая для школьников старше 12 лет. Занятия будут проходить по субботам в 17.00, по адресу: проезд Котульского, 15. Записаться в группу можно по телефону: 8-913-501-52-55.

Фото из открытых источников
5 мая в 18:15 360
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