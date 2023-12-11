«Фаблаб» принял участие в «Молодёжной неделе цифровых технологий»

Эта всероссийская библиотечная акция прошла во второй раз по инициативе Российской государственной библиотеки для молодёжи. Как и в прошлом году, специалисты «Фаблаба» не могли пропустить это масштабное событие в сфере цифрового образования и просвещения, поэтому провели серию мастер–классов, во время которых рассказали норильчанам об особенностях и возможностях IT–направлений.

Посетители познакомились с битмейкингом, робототехникой, цифровой живописью, программированием, векторной и растровой графикой, лазерной резкой, популярными нейросетями. В мастер–классах приняли участие около 70 человек. Это постоянные ученики «Фаблаба» и новички. Среди них также были и студенты Заполярного государственного университета. Напомним, «Фаблаб» является отделом Централизованной библиотечной системы Норильска.