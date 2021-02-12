Фаблаб-Норильск научит создавать макеты в CorelDraw

На мастер-классах участники узнают о преимуществах и недостатках растровых и векторных изображений, научатся создавать макеты для станков с чипом программного управления. А после того, как макет будет готов, по нему вырежут готовое изделие, которое новоявленные дизайнеры получат на память.

Мастер-классы запланированы на 13 и 20 февраля в 18.00, продолжительность – 2 часа. Количество мест ограничено. Запись проводится по телефону +7-913-501-52-55 с 10.00 до 16.00. Уточним: Фаблаб-Норильск находится на проезде Котульского,15, в правом крыле библиотеки семейного чтения.