«FabLab-Норильск» открывает набор на курс векторной графики CorelDraw

Занятия будут проходить по средам и субботам в 18.00. Первое занятие пройдёт 9 июня. Продолжительность курса - один месяц. За это время обучающиеся познакомятся с базовым функционалом программы, научатся работать с фигурами, преобразовывать растровое изображение в векторное.

Записаться можно по телефону 8 (913) 501-52-55.