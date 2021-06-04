МАУ ИЦ «Норильские новости»

«FabLab-Норильск» открывает набор на курс векторной графики CorelDraw

«FabLab-Норильск» открывает набор на курс векторной графики CorelDraw

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«FabLab-Норильск» открывает набор на курс векторной графики CorelDraw

Курс предназначен для норильчан старше 14 лет.

«FabLab-Норильск» открывает набор на курс векторной графики CorelDraw

Занятия будут проходить по средам и субботам в 18.00. Первое занятие пройдёт 9 июня. Продолжительность курса - один месяц. За это время обучающиеся познакомятся с базовым функционалом программы, научатся работать с фигурами, преобразовывать растровое изображение в векторное.

Записаться можно по телефону 8 (913) 501-52-55.

Фото из открытых источников
4 июня в 14:44 370
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