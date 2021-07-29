«FabLab-Норильск» открывает сбор пластика

Теперь неравнодушные к проблемам экологии норильчане смогут внести свою лепту в борьбу с загрязнением территории пластиковыми отходами.

В пункте сбора принимаются пластиковые крышки от бутылок, которые после переработки обретут новую жизнь в практичных и красивых изделиях.

Принести крышки можно по адресу: пр-д Котульского, 15, со вторника по субботу с 12.00 до 20.00.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-906-900-57-26.