«FabLab-Норильск» приглашает юных норильчан на увлекательные мастер-классы

Марафон стартует 11 февраля в 18.00. В этот день юные норильчане в возрасте от 12 лет смогут попробовать себя в программировании «AURDINO для начинающих». Следующий мастер-класс – «Mаgic Pen» - состоится 18 февраля. На нём дети от 10 лет освоят рисование 3D-ручкой. 25 февраля в 18.00 FabLab приглашает деток от семи лет в научную лабораторию, где им предстоит проделать всяческие эксперименты и опыты.

Для участия необходима предварительная запись по телефону: 8-913-501-52-55. Все мастер-классы проводятся бесплатно, количество мест ограничено.