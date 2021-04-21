«FabLab-Норильск» приглашает к разговору геймеров

Что такое внутриигровая валюта? Это «деньги», которые сами по себе не имеют ценности, но которые можно обменивать на предметы, важные для игроков. Это и делает валюту привлекательной в глазах пользователей.

23 апреля в 17.30 в «FabLab-Норильск» в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2021» единомышленники могут собраться и обсудить внутриигровые валюты, рынки их обмена, тренды и их влияние на существующие игровые продукты, индустрию и сообщества. Для участия необходима регистрация по ссылке.