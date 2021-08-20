«FabLab-Норильск» приглашает норильчан на презентацию первого городского квеста «Город бесконечного вдохновения»

Квест стартует 21 августа. Это совершенно новый формат развлечения для норильчан. Те, у кого есть камера на смартфоне, смогут взглянуть на город под другим углом, узнать его с новой стороны.

Городской квест в Норильске - это изучение истории и знаковых мест в игровом формате. В процессе участники узнают о культуре, традициях, истории и искусстве города. Квест не ограничен в пространстве и времени. Фоном для него служат городские улицы, площади и достопримечательности.

Для участия нужно лишь активировать Telegram-бота, выбрать понравившийся маршрут и отправиться по улицам родного города. Участников квеста ждут три основных маршрута; известные актёры и ведущие, которые станут помощниками участников; суперигра, онлайн-задания и ценные подарки от организаторов и партнёров квеста.

Незабываемые эмоции обеспечат элементы дополнительной реальности. Трёхмерные изображения легко считываются при помощи смартфонов и дают возможность построить дополнительный виртуальный слой поверх привычного мира. Квест знакомит широкую аудиторию с AR-технологиями и digital-art, которые вдыхают новую жизнь в архитектурные объекты. Моментальный WOW-эффект - это как раз об искусстве дополненной реальности (AR).

Организаторы квеста - компании «Норникель» и RASKRASIMVSЁ.

Подробная информация:

https://norilskfest.ru/

https://www.instagram.com/norilskfest/