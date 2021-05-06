FabLab-Норильск приглашает завершить рабочую неделю участием в open flex talk

Лаборатория запустила серию встреч, которые проходят по пятницам в формате открытого диалога. Open talk - это простой и удобный формат мероприятий для обмена знаниями и опытом, включающий в себя выступления, лекции, мастер-классы, интервью и много живого общения.

В «FabLab-Норильск» уже состоялся первый open flex talk. На нём рассуждали о виртуальной экономике, внутриигровых валютах, правовых вопросах и феномене RMT (с англ. real money trading - продажа товаров и услуг в онлайн-играх за реальные деньги). Особо предприимчивые геймеры торгуют игровой валютой, аккаунтами, персонажами, никнеймами и достижениями, стоимость которых порой доходит до сотен тысяч долларов. Участники неформальной встречи пришли к выводу, что RMT набирает обороты и не собирается останавливаться, и у государства есть выбор: регулировать это явление, игнорировать его или запрещать.

«Пиксельное безобразие» - тема следующего open flex talk в «FabLab-Норильск». Участники поговорят о том, как картинки теряли качество и почему это хорошо, о тирании формата jpeg и пиксель-арте. Встреча пройдёт 7 мая в 19.00 по адресу: пр-д Котульского, 15. Для участия необходимо зарегистрироваться на TimePad по ссылке или по телефону: 8-913-501-52-55.