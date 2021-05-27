«Фаблаб-Норильск» продолжает пятничный open talk

В этот раз будет затронута тема: «Умный дом на коленке». Также участники обсудят:

- Когда дом становится умным?

- Сколько стоит автоматизация?

- Как избежать игры в «пилу» при просмотре телевизора?

- Что делать, если «домашний ассистент» умнее вас?

Дискуссия состоится 28 мая в 19.00 по адресу: Котульского, 15, «Фаблаб-Норильск».

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно по ссылке или по телефону 8-913-501-52-55.