«Фаблаб-Норильск» продолжает пятничный open talk
«Фаблаб-Норильск» продолжает пятничный open talk
В этот раз будет затронута тема: «Умный дом на коленке». Также участники обсудят:
- Когда дом становится умным?
- Сколько стоит автоматизация?
- Как избежать игры в «пилу» при просмотре телевизора?
- Что делать, если «домашний ассистент» умнее вас?
Дискуссия состоится 28 мая в 19.00 по адресу: Котульского, 15, «Фаблаб-Норильск».
Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно по ссылке или по телефону 8-913-501-52-55.