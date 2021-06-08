«FabLab-Норильск» запускает серию мастер-классов по изготовлению полигональных фигур из бумаги

Полигональное моделирование - это разновидность трёхмерного моделирования. Для разработки полигональных фигур из бумаги используется low poly-моделирование (от англ. low - низко и polygon - полигон). Low poly-модели состоят из минимального количества полигонов, но при этом достаточного для визуального восприятия получаемого объекта.

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