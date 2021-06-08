МАУ ИЦ «Норильские новости»

«FabLab-Норильск» запускает серию мастер-классов по изготовлению полигональных фигур из бумаги

«FabLab-Норильск» запускает серию мастер-классов по изготовлению полигональных фигур из бумаги

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«FabLab-Норильск» запускает серию мастер-классов по изготовлению полигональных фигур из бумаги

Курс рассчитан на взрослых и детей от 12 лет.

«FabLab-Норильск» запускает серию мастер-классов по изготовлению полигональных фигур из бумаги

Полигональное моделирование - это разновидность трёхмерного моделирования. Для разработки полигональных фигур из бумаги используется low poly-моделирование (от англ. low - низко и polygon - полигон). Low poly-модели состоят из минимального количества полигонов, но при этом достаточного для визуального восприятия получаемого объекта.

Мастер-классы «Papercraft: полигональное моделирование» будут проходить по средам и субботам в 14.00 в «Фаблаб-Норильск» по адресу: проезд Котульского, 15. Запись по телефону 8-913-501-52-55.

8 июня в 13:53 410
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