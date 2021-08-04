«FabLab-Норильск» запустил новый проект MEDIALAB

Первый этап проекта — знакомство участников с основами фотографии. И желающих обучиться фотомастерству оказалось неожиданно много. Среди них не только новички, но и давно практикующие фотографы-любители. Одним это необходимо для развития бизнеса и создания качественного контента для продвижения в социальных сетях, другим — для творческого самовыражения.

«Сначала новички в течение месяца знакомятся с основами фотографии, устройством фотоаппарата, его функциями и режимами работы, учатся делать удачные кадры, находить правильный ракурс, учитывать температуру света. Отдельные занятия посвящены настройке диафрагмы, светочувствительности (ISO), времени экспонирования снимка (выдержке). Дополнительно рассматриваются способы и правила создания гармоничной композиции, колористика, различные художественные приёмы», — рассказал один из руководителей проекта Юрий Боца.

Следующие этапы обучения предполагают курсы по основам видеосъёмки и монтажа, созданию и продвижению аккаунта в социальных сетях, графическому дизайну.

Из-за высокого интереса к фотографии среди подростков авторы проекта решили создать специальную группу для ребят 12-17 лет. Присоединиться к занятиям школьники могут до 6 августа. Запись по телефону 8-913-494-51-05.