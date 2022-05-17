«Фаблаб» приглашает юных норильчан на летние курсы по основам робототехники

Занятия будут проходить по вторникам и четвергам в дневное время. Максимальное количество учеников в группе – восемь человек. Возрастное ограничение: 10-13 лет.

На базе конструктора Lego Mindstorms EV3 дети:

– познакомятся с основными принципами работы механизмов и датчиков;

– приобретут навыки конструирования и настройки различных моделей;

– научатся программировать в среде EV3 Classroom;

– сконструируют собственных роботов и примут участие в городском соревновании.

Курсы проводятся бесплатно в рамках фестиваля научно-технического творчества MASTERFEST. Проект реализуется на грантовые средства благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Запись по телефону 8-913-501-52-55.