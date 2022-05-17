«Фаблаб» приглашает юных норильчан на летние курсы по основам робототехники
«Фаблаб» приглашает юных норильчан на летние курсы по основам робототехники
Первый поток стартует 31 мая, занятия продлятся до 28 июня.
Занятия будут проходить по вторникам и четвергам в дневное время. Максимальное количество учеников в группе – восемь человек. Возрастное ограничение: 10-13 лет.
На базе конструктора Lego Mindstorms EV3 дети:
– познакомятся с основными принципами работы механизмов и датчиков;
– приобретут навыки конструирования и настройки различных моделей;
– научатся программировать в среде EV3 Classroom;
– сконструируют собственных роботов и примут участие в городском соревновании.
Курсы проводятся бесплатно в рамках фестиваля научно-технического творчества MASTERFEST. Проект реализуется на грантовые средства благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».
Запись по телефону 8-913-501-52-55.