Федеральная выплата для классных руководителей России

Со всеми регионами уже заключены соглашения на выплату средств. С первого сентября в ведомстве начнёт работать федеральная горячая линия по вопросам этих выплат, рассказал в интервью «РГ» министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Также он поделился, что поправки коснутся и Трудовой кодекс: «Вместе с общероссийским профсоюзом образования, с коллегами из регионов мы приступаем к созданию системы отраслевой оплаты труда педагогов, которая позволила бы нам обеспечить условия для постоянного поддержания и роста зарплат учителей. Разработанные предложения по совершенствованию системы оплаты труда мы опубликуем для широкого общественного обсуждения».

Ещё одно новшество в системе образования: президент подписал закон, дающий возможность студентам педагогических специальностей уже с четвёртого курса вести уроки в школе. В Минпросвещения разработан приказ, определяющий порядок их допуска к работе. В ближайшее время он будет опубликован.

Также к концу 2021 года планируется выстроить и единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников, сообщил Сергей Кравцов. В сентябре 2021 года начнётся апробация новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник. Это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии. И самое главное - обеспечить качество образовательных результатов.