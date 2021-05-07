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Федеральный институт педагогических измерений опубликовал варианты тестов ЕГЭ-2021

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал варианты тестов ЕГЭ-2021

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Федеральный институт педагогических измерений опубликовал варианты тестов ЕГЭ-2021

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал варианты тестов ЕГЭ-2021

С помощью этих материалов выпускники могут потренироваться и проверить уровень своей готовности к экзамену.

На сайте ФИПИ по каждому предмету доступен один вариант теста. Также там есть специальный раздел для выпускников, «Навигатор подготовки», где для будущих абитуриентов представлено большое количество полезных материалов для самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Фото Ирина Яринская
7 мая в 15:41 480
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