Федеральный институт педагогических измерений опубликовал варианты тестов ЕГЭ-2021

С помощью этих материалов выпускники могут потренироваться и проверить уровень своей готовности к экзамену.

На сайте ФИПИ по каждому предмету доступен один вариант теста. Также там есть специальный раздел для выпускников, «Навигатор подготовки», где для будущих абитуриентов представлено большое количество полезных материалов для самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.