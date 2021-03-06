Феерия творчества

Женщины серебряного возраста считают, что, открыв в себе новые способности и самовыражаясь через изобразительное искусство, можно вновь почувствовать себя молодыми, расширить кругозор. На пользу и новые знакомства, общение в непривычной обстановке.

Проект «Норильский пленэр» реализуется местной общественной организацией профилактики и охраны здоровья матери и ребёнка «Мамина школа». В 2020 году проект стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. Размер гранта составил 494 тысячи 20 рублей. Cофинансирование — 465 тысяч рублей. На реализацию проекта Фондом президентских грантов перечислено 494 тысячи 20 рублей. Изначально проект должен был быть воплощён в жизнь в период с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года, но из–за пандемии Фонд президентских грантов продлил срок реализации до 31 августа 2021 года.

В одно мгновение

– Как и большинство интересных проектов этот был придуман спонтанно, — рассказывает Анна Фоминцева, его руководитель. — Началось всё со слов Елены Дудченко, руководителя Норильского ресурсного центра: «Да возьми бабушек и иди с ними порисуй. Вот тебе и проект». Фраза эта засела у меня в голове и полгода спустя я села и оформила свои мысли в проект, рассчитанный на женщин серебряного возраста, который получил название «Норильский пленэр».

Изначально планировались выезды на природу, в места, куда сложно добраться пешком. Но из–за пандемии и возросших расходов на топливо и ряд товаров от этой идеи пришлось отказаться. Изменилось и число участников — хотели привлечь полторы тысячи человек, остановились на 20. Средний возраст участниц проекта — 65 лет, и чтобы никто из них ранее не рисовал.

Идея этого арт–терапевтического проекта для пожилых людей именно в том, чтобы они рисовали. И расслаблялись при этом, получали приятные эмоции, наслаждаясь хорошей музыкой, общением друг с другом и волонтёрами. В пандемию многим стало ясно, что люди устают сидеть в четырёх стенах, им катастрофически не хватает общения, да и банальной смены обстановки тоже. И многим пожилым трудно сразу перестроиться на новый режим жизни. Резкая смена активной деятельности и круга общения приводит к возникновению стресса, а порой и депрессии.

Все в поля

Первое занятие с серебряными художницами прошло во дворе дома 3 на Ленинском проспекте (перед офисом фонда «Возможность»). Территорию, на которой разместились участницы проекта, оградили сигнальной лентой. А также расчертили её на небольшие квадраты, чтобы была соблюдена полутораметровая дистанция. Перед тем как начать, художницы узнали от Анны, что пленэр — это рисование в естественных условиях и при естественном свете, что это живописная техника изображения того, что они видят. После этого наставница включила приятную музыку и предложила подопечным начать творить. Каждая рисовала по–своему. Сначала делали карандашные зарисовки и уже на их основе продолжали работать над будущими картинами.

– Мы рисовали город с натуры, слушали классику, рок, металл, рэп, — рассказывает Анна Фоминцева. — Познакомились со всеми музыкальными направлениями. По душе пришлись классика и рок. Городские вылазки мы чередовали с поездками на природу. В основном выезжали на лыжную базу «Оль–Гуль» и турбазу «Оганер». Не обошли вниманием и городские достопримечательности, например, мемориал «Чёрный тюльпан».

Во время карантина старались получить как можно больше положительных эмоций, по максимуму изучали материал, касающийся ИЗО. Но всё же самое главное — это общение. Именно его не хватает пенсионерам. Говорили обо всём: о техниках изобразительного искусства, игре света и тени, о том, как живётся в период пандемии и чего не хватает людям, делились полезными советами и кулинарными рецептами.

В процессе рисования человек начинает смотреть на привычные вещи под другим углом, словно погружаясь в атмосферу того местечка, где проходит пленэр. У людей, которые вышли на пенсию, много нерастраченной физической и творческой энергии. И мы смогли направить её в позитивное русло.

В конце концов в период пандемии пленэр стал единственной возможностью посидеть на улице. Рисуем мы, удобно устроившись на раскладных стульчиках, — ведь прошлым летом лавочки на улице не ставили.

К тому же шумная, весёлая компания молодёжи и людей постарше привлекала внимание горожан. И наверняка у прохожих поднималось настроение. Мы показывали окружающим, что не стоит унывать и в период пандемии, при желании можно найти увлечение по душе и творить, творить, творить.

Пленэрное занятие в среднем длится около двух часов, но мы рисовали всегда до тех пор, пока свою работу не заканчивала последняя художница. Нам и погода благоприятствовала. Лето было тёплое, и работать было комфортно.

Даёшь новые имена!

Представители общественной организации вместе с участницами создали арт–помещение, в котором есть всё необходимое для занятий: оборудование и инструменты. Сейчас серебряные художницы работают над выставкой. Каждая из работ уникальна. У каждой мастерицы свой взгляд на город, северную природу, своих домашних питомцев. Занятия в студии на Ленинском проспекте проводятся 2–3 раза в неделю и длятся до трёх часов. Этого более чем достаточно — на сегодняшний день уже шесть работ для выставки готовы, в процессе создания и доработки находится ещё более десятка картин. Всего запланировано показать норильчанам 30 работ.

– И хотя выставка задумана как финал проекта «Норильский пленэр», это не значит, что он прекратит своё существование, — поясняет Анна Фоминцева. — Творческие встречи и совместное рисование продолжатся. Мы будем стараться получить новые гранты и всячески развивать это арт–направление. Наши художницы очень хотят, чтобы встречи продолжались, чтобы сохранилась возможность рисовать всем вместе. Выставку мы планируем провести в августе, перед этим событием художницам предстоит ещё один пленэрный заход, а значит, новые впечатления и масса положительных эмоций.

Выставка картин художниц серебряного возраста пройдёт в ресурсном центре (ул. Ленинградская, 21). Информация о дате и времени проведения будет размещена в газете «Заполярная Правда», в том числе и на сайте gazetazp.ru.

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О пользе арт–терапии

В пользу арт–терапии при работе с пожилыми людьми говорит и официальная медицина. В ней даже существует специальный термин — «пенсионная болезнь». Медики считают, что с выходом на пенсию человек теряет привычные связи, возможность реализовывать себя в профессиональной сфере, у него появляется много свободного времени, и он может начать ощущать пустоту и собственную ненужность. Пенсионера начинает беспокоить бессонница, появляется беспричинная утомляемость, повышается раздражительность, из–за моральной подавленности обостряются хронические заболевания. Чувствуется острая нехватка общения, жизнь теряет смысл и наполняется множеством страхов и тревог. Занятие же любимым делом или новое хобби становятся своего рода адаптацией к новым условиям жизни, способом психологической реабилитации пожилых людей. Пенсионеры, ведущие активную социальную жизнь, увлечённые творчеством, дольше остаются молодыми и здоровыми. Уровень их жизни выше, чем у пассивных ровесников.

Занятия рисованием помогают бороться со стрессом, избавляют от переживаний, успокаивает нервы. А ещё отлично тренируют мелкую моторику и память. Особенно хорошо рисовать на свежем воздухе, в идеале — за городом, но даже городской пленэр приносит ощущение новизны и самоценности. Рисуя, человек даёт выход своим чувствам, желаниям, мечтам, а также страхам. Художественное творчество позволяет пересмотреть прежние болезненные отношения, иначе взглянуть на травмирующие ситуации. Именно поэтому рисование широко используется для снятия психологического напряжения. Занятия любым видом искусства способствуют развитию креативности и формируют образное мышление.