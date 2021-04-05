Фестиваль науки прошёл в НГИИ

Ребята смогли проверить свои знания и проявить себя, отвечая на вопросы по истории, географии, обществознанию и другим предметам.

Доцент Алексей Черемисин, кандидат географических наук и председатель местного научного объединения «Молодые учёные», отметил особенность данного мероприятия: «На самом деле, чтобы ответить на предложенные вопросы, достаточно включить здравый смысл. Сложность в том, чтобы в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, собрать 50 человек, увлечённых научной деятельностью. И любо-дорого посмотреть, как ребята сидят и горячо обсуждают не то, сколько стоит новый телефон, а какой ответ на тот или иной вопрос из разных областей знаний действительно верный. Такие мероприятия очень важны.

Во-первых, потому, что развивают умение общаться. Во-вторых, они дают шанс проверить свои силы. И я уверен, что и старшеклассники, и студенты всегда должны быть заняты чем-то полезным, тогда и не останется времени на плохие мысли. Хорошо бы, чтобы в дальнейшем наш интеллектуальный фестиваль стал общегородским».

А закончились научные споры дружной песней под гитару и раздачей вкусных призов.