​Продлён режим временного ограничения авиаперелётов в южные города страны

По решению Росавиации, ограничения продлены до 03.45 (по московскому времени) 1 апреля и распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщили в ведомстве.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах и страницах в социальных сетях.