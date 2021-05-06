Финалисты IMAKE достойно защитили свои проекты

Защита инженерных проектов прошла в «FabLab-Норильск» в формате офлайн. Жюри из разных уголков страны оценивало идеи и прототипы онлайн. Всего выступили 14 мейкеров. Свои изобретения они презентовали на русском и английском языках.

Финалу предшествовала серьёзная работа. На первом этапе школьники придумывали идеи полезных для общества изобретений. Часть финалистов усилила свои навыки в зимней школе SCIENCE CAMP Инженерного марафона IMAKE в Подмосковье. Для конкурсантов были организованы онлайн-консультации с инженером, который помогал доработать идеи, и давал рекомендации по подготовке макета или 3D-модели изобретения в компьютерной программе. К защите проектов также помогала подготовиться тренер по публичным выступлениям Юлия Бомштейн.

Конкурс юных изобретателей – проект благотворительной программы «Мир новых возможностей», реализуется с 2018 года. Его цель – привлечь внимание молодежи к исследовательской и изобретательской деятельности и помочь увлеченным школьникам воплотить их идеи в действующие прототипы.

«С каждым годом конкурс совершенствуется. Если раньше ребята приходили с чертежами, то сейчас представляют готовые прототипы, 3D-модели, чёткие технические характеристики изобретения, планы коммерциализации. Они полноценные продюсеры своих идей, - рассказывает Елена Помазанова, куратор проекта IMAKE. - В этом году на первый этап – онлайн-викторину заявились порядка 1000 норильских школьников. До финала дошли самые активные, креативные, ответственные, те, кто готов воплощать свои идеи в реальность».

Итоги конкурса станут известны после 20 мая, когда финальные испытания пройдут в Чите и Мончегорске.

Авторов лучших и самых актуальных идей пригласят на всероссийские и международные выставки и конкурсы юных изобретателей. Проекты, имеющие региональную направленность, будут рекомендованы для реализации на базе FabLab. Кроме того, все участники конкурса, получили в подарок мейкербоксы SPRING EDITION для уже традиционных мастер-классов от команды организаторов IMAKE. Весенний изобретательский набор предназначен для создания умной мини-теплицы.