Финальный день подачи документов на бюджет

Поскольку подача документов в вуз электронная, сделать это можно до 23.59 сегодняшнего дня. Но приёмная комиссия работает до 18.00, поэтому проанализировать поданные сегодня заявления вуз сможет только завтра.

Напомним, в этом году НГИИ установил широкую систему скидок. Например, дети всех медработников получат скидку в 20%; поступающие дети тех медиков, кто напрямую работал в COVID-19, - сразу 50%. Есть скидки от 5 до 50% в зависимости от количества набранных баллов ЕГЭ, отмечает ректор НГИИ Дмитрий Дубров.

Для очной и очно-заочной формы 22 августа состоится зачисление в рамках особой квоты, 24 августа – первой волны абитуриентов (80%), 26 августа – второй волны (20%), а 31 августа – зачисление платников. А вот заочников принимает вуз ещё и в сентябре.

Кстати, в этом учебном году планируется начать набор и в магистратуру НГИИ. Магистрат получил лицензию уже после того, как вуз объявил старт обучения, поэтому в этом году НГИИ набирать абитуриентов в магистратуру не может, а только на будущий: «В сентябре пройдёт заседание учебного совета, и до 1 октября мы опубликуем принятое советом решение, в том числе на сайте НГИИ. На данный момент мы планируем набирать в январе, в июне и июле, но окончательное решение примет учебный совет», - пояснил Дмитрий Дубров.

Интересно, что 18 августа в большинстве российских вузов - последний день дистанционного приёма документов от абитуриентов, решивших поступать на бюджетные отделения. В понедельник абсолютно все сдававшие ЕГЭ должны были получить свои результаты. Хотя есть и исключения, пишет «РГ». Так, в МГУ им. Ломоносова приём закрыли уже 4 августа: об этом было известно ещё в самом начале вступительной кампании. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, Московский университет не стал отказываться от вступительных испытаний, которые проводит самостоятельно в дополнение к результатам ЕГЭ. И с 27 июля по 16 августа абитуриенты МГУ сдавали дополнительные экзамены. Уже в среду на сайте центральной приёмной комиссии МГУ должны появиться первые списки счастливчиков, зачисленных в главный вуз страны. А в МГИМО публикуют списки рекомендованных к зачислению уже с 14 августа. Причём не только для абитуриентов бюджетных отделений, но и для ребят, поступающих по контракту.

Что в тренде у нынешних абитуриентов? Самые популярные направления озвучил на совещании у президента министр науки и высшего образования Валерий Фальков: информационные технологии, инженерное дело, медицина и педагогика. А эксперты подсчитали: в условиях пандемии спрос на медицинские специальности вырос в среднем на 4 процента. Популярнее стали химические, биологические, физические направления, специальности, связанные с компьютерными технологиями, обработкой больших данных, аналитикой, математической логикой.

Возвращаясь к НГИИ, отметим: приёмная кампания в вуз продолжается. До 29 августа можно подать документы на платную дневную форму; на заочную в бюджет можно заявиться до 7 сентября и до 28 сентября – на платную заочную форму.