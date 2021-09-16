Финансирование культуры, спорта и молодёжной политики в Норильске планируется расширить

Дополнительные расходы связаны с возросшими тратами на охрану учреждений, подведомственных управлению по делам культуры и искусства (порядка 15,8 млн рублей); заменой окон в КДЦ «Юбилейный» (5,2 млн рублей); приобретением инженерно-технических средств охраны учреждений в целях антитеррористической защищённости (15,6 млн рублей); улучшением материально-технической базы учреждений культуры (приобретение цифрового пианино, модульной мебели, пульта управления световыми приборами, двух информационных тактильно-сенсорных терминалов и другого оборудования на сумму 128,1 млн рублей). После корректировки общий объём финансирования программы «Развитие культуры» составит более 1,5 млрд рублей.

Ещё одна программа, финансирование которой будет увеличено - «Развитие физкультуры и спорта». Необходимый объём дополнительных средств составляет 34,2 млн рублей. Они будут направлены, в том числе на замену окон в четырёх спортивных учреждениях и двух спортивных школах (3,1 млн рублей); приобретение товарно-материальных ценностей для учреждений спорта и спортивных школ (20,1 млн рублей); приобретение спортивного покрытия для дома спорта БОКМО (8,6 млн рублей). После внесения изменений общий объём финансирования программы составит 1 млрд 187,7 млн рублей.

Кроме того, за счёт средств местного и краевого бюджетов на 1,5 млн рублей будет увеличен объём средств программы «Молодёжь в XXI веке». Они будут направлены на мероприятия по вовлечению молодых людей в социальную практику и патриотическое воспитание молодёжи. По итогам корректировки общий объём финансирования данной муниципальной программы составит в 2021 году почти 78 млн рублей.

В ходе заседания комиссии по социальной политике предложенные изменения были согласованы депутатами. Окончательное решение народные избранники примут на предстоящей сессии горсовета при рассмотрении корректировки городского бюджета.