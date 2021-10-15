Финансирование переселения жителей Норильска и Дудинки увеличат более чем на миллиард рублей

Речь идёт о краевой госпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».

Дополнительное финансирование даст возможность увеличить количество семей, которые смогут переехать на Большую землю.

На 830 млн рублей увеличены ассигнования на переселение граждан из Норильска и Дудинки за счёт поступлений от ГМК «Норильский никель». Из средств краевого бюджета направлены 265 млн рублей участникам долевого строительства для завершения строительства нескольких домов. А также 108,7 млн рублей направлены на проектно-сметную документацию для строительства жилья для детей-сирот.