Финансирование программы в области физкультуры и спорта увеличат

Объём дополнительных средств из местного бюджета составит более 101 млн рублей, из краевой казны – порядка 18,3 млн рублей.

Почти 19 млн рублей направят на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных сооружений. Более 8,8 млн рублей потратят на покупку спецтехники: снегоуборщик, многофункциональный укладчик лыжных трасс, робот-пылесос для очистки дна и стен бассейна, насосы и пр.

Дополнительное финансирование также потребовалось для приобретения противопожарных дверей, систем видеонаблюдения, мебели, бытовой, компьютерной и оргтехники для спортучреждений, приобретение товарно-материальных ценностей для обслуживания спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, замену деревянного настила (дорожек) на «Оль-Гуле», организацию выезда норильских спортсменов и тренеров для участия в соревнованиях за пределами Норильска.

Таким образом, после внесения изменений общий объём финансирования муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта» составит около 1 млрд 385,7 млн рублей.

Окончательное решение об утверждении предложенных параметров финансирования будет принято на ближайшей сессии городского Совета при корректировке бюджета.