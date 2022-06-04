Финские страхи

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Добрососедским отношениям России и Финляндии неожиданно, пожалуй, для всех россиян пришёл конец. Возникает естественный вопрос: почему две страны — Финляндия и Швеция, которые многие десятилетия, а Швеция даже столетия, так гордившиеся своей независимостью, вдруг решили вступить в НАТО. Что их подтолкнуло к этому радикальному шагу, грозящему потерей изрядной доли своего суверенитета и независимости? Какие такие угрозы нависли над двумя государствами, что им крайне необходимо, несмотря на все неблагоприятные последствия, спрятаться под натовский зонтик? Для того чтобы разобраться в этом, необходимо понять, как думают финны. И в этом нам и поможет наша землячка Ольга Кузнецова. Бывшую ведущую новостей на телеканале «Северный город» многие норильчане помнят до сих пор, хотя в Финляндию она перебралась уже лет семь назад. Вместе со своим супругом, тоже этническим русским, они проживают в небольшом городке Харьявалта. Семейная пара внимательно следит за ходом спецоперации на Украине, заодно оценивая и реакцию самих финнов на происходящее.

– В Финляндии один государственный телеканал — YLE. Но финские знакомые и друзья почему–то не доверяют ему, — рассказывает Ольга. — Многие местные жители ищут альтернативные источники информации: записи блогеров, проекты на YouTube. Сейчас много новостей о событиях на Украине идёт с пометкой «Атака России», и их направленность, конечно же, негативная. Но есть и упоминания о том же батальоне «Азов», даже на государственном канале. Но для финнов эти события не являются ключевыми. Основные переживания людей здесь связаны с вероятной угрозой ядерной войны. Эта тема, пожалуй, является главной и вызывает у населения откровенный ужас.

Хочешь мира — готовься к войне?

Важная особенность информационного фона и в Финляндии, и в Швеции — отсутствие у подавляющего большинства граждан этих стран чёткого понимания причин проведения спецоперации. А отсюда вытекает основной, хоть и мнимый, мотив вступления в НАТО. Финны и шведы, примерив ситуацию с Украиной на себя, считают, что только членство в североатлантическом альянсе способно защитить их от угрозы со стороны Москвы. То, что на протяжении многих десятилетий подобных угроз из России в отношении своих северных соседей не поступало, в расчёт, видимо, не принимается. Доводы при этом приводятся довольно странные: если Москва могла начать боевые действия против страны, которая когда–то была частью Советского Союза, то почему бы ей не напасть и на нас?

– Сейчас ситуация серьёзно обострилась, — сетует Ольга. — До всех этих событий, то есть до 24 февраля, только около 20–25% финнов видели необходимость вступления страны в НАТО. До этого момента президент Финляндии Саули Ниинистё, а он управляет страной с 2012 года, никогда не выступал за вхождение в НАТО. Даже, наоборот, придерживался позиции, что следует очень хорошо подумать, прежде чем сделать такой шаг. Сейчас ситуация буквально перевернулась с ног на голову. Риторика президента изменилась на противоположную, на одном из последних выступлений он твёрдо заявил, что никогда не собирался делать страну частью НАТО, но сейчас видит в этом явную необходимость. Примерно 75% граждан страны, согласно опросу государственной телекомпании, за вступление в североатлантический альянс. Подобные опросы населения проводятся регулярно на протяжении нескольких месяцев, и число сторонников такого шага постоянно растёт. С чем это связано? Финны реально опасаются, что Россия может на них напасть. Сейчас правительство даже рекомендует своим гражданам не выезжать на территорию России. Кроме того, рекорды популярности бьют курсы «Добровольной национальной обороны», где всех желающих обучают пользоваться оружием. Сейчас принимаются поправки к законам, позволяющим оборонительным силам и пограничной службе использовать реальное оружие и боеприпасы при тренировках добровольцев. В июле нововведения должны вступить в силу. Лично нам тоже пришлось поменять планы на отпуск. Хотели поехать к родственникам в Красноярск, но сдали билеты. События в ближайшие месяцы могут развиваться совершенно непредсказуемо. Опасаемся, что Финляндия или Россия могут неожиданно закрыть границы. И мы с мужем просто не сможем вернуться обратно. А ведь у нас здесь жильё, работа, дети получают образование. Хочу отметить, что в нашем небольшом городке настроение довольно спокойное, паники нет, но при этом финны, с которыми мы общаемся и дружим, в особенности молодёжь, они все настроены пойти воевать в случае нападения России.

Друзья до первого выстрела

Самое любопытное, что, несмотря на все опасения и даже в ряде случаев воинственную риторику, к русским в Финляндии относятся всё так же позитивно. Власти пресекают любые русофобские поползновения как негативно настроенных беженцев из Незалежной, так и радикалов из числа самих финнов — так Ольга описывает сегодняшнюю ситуацию в стране.

– С уверенностью, конечно, я могу говорить только за свой круг общения и отчасти за город, в котором живу. К русским здесь отношение не поменялось, — утверждает она. — Например, в первый же день спецоперации мы с мужем получили много звонков и сообщений со словами поддержки. И главное, что прозвучало в этих словах: «Мы не ассоциируем всех русских с событиями на Украине». Когда после выходных мой сын пришёл в школу, к нему подошла директор и сказала, что если вдруг у него возникнут проблемы или будут замечены проявления нетерпимости со стороны учеников и педагогов, то он может смело обращаться к ней за помощью. Даже после подачи заявки страной на вступление в альянс и ответных мер со стороны РФ отношение к проживающим здесь русским, да и к приезжающим, не изменилось. Финны по–прежнему относятся к нам вполне дружественно и позитивно. Опять же, не могу говорить за всю Финляндию, но в моём городе ситуация складывается именно таким образом. В качестве примера могу привести свою историю с обучением. Оно здесь бесплатное, поэтому грех этим не воспользоваться. Так вот, мне без проблем удалось получить разрешение на очередные курсы, несмотря на большое количество беженцев — только у нас в городке их более 1300, которых надо обучать, чтобы они смогли интегрироваться. При этом у меня везде в анкетах указано, что я русская. То есть этот факт доказывает, что дискриминации по национальному признаку у нас в городе нет. Да и каких–то подобных настроений, судя по центральным новостям, нигде в стране не наблюдается. Финны — очень толерантный народ. Конечно, мы не знаем, что они на самом деле думают, но каких–то явных русофобских проявлений, тем более агрессии в отношении наших соотечественников, нет.

А что с санкциями?

Неизвестно, как именно отреагирует российское правительство, если Финляндия всё же вступит в НАТО. Рычаги давления, безусловно, у России имеются. Впрочем, против северного соседа уже сейчас действует ряд запретов. В частности, на поставку древесной щепы — её используют на тепловых станциях взамен торфа для отопления жилища по одной из экологических программ страны. Это уже привело к удорожанию отопления и решению правительства Финляндии вернуться к неэкологическому источнику энергии в ряде регионов. Впрочем, энергетическая зависимость от нашей страны у северных соседей куда меньше, чем у Европы.

– Безусловно, в современном глобальном мире, когда мы все взаимосвязаны, последствия санкций ощущаются и у нас в Финляндии. Растут цены, и в первую очередь на продукты питания, — делится бывшая норильчанка. — По информации официальных СМИ в течение года рост цен на продукты составит до 10%, плюс к этому у нас уже существенно подорожало топливо, примерно на 20%. Причём сложилась уникальная для Финляндии ситуация, когда дизельное топливо стоит дороже, чем бензин.

А как же газ?

Что касается цен на газ, здесь его используют в основном на производстве, а в домах и квартирах установлены электроплиты. Поэтому на людях изменение цен на этот энергоноситель не отразилось. Кроме того, в этом регионе скоро должна заработать атомная электростанция. Так что у Финляндии в этом плане очень неплохо налажена энергетическая независимость. В принципе, здесь уже давно ведётся работа по отказу от ископаемых источников энергии, поэтому последствия всей сложившейся мировой ситуации ощущаются значительно легче, чем в той же Европе.