Фёдор Конюхов пишет картины на одиночной дрейфующей полярной станции в Северном Ледовитом океане

Уже несколько дней Фёдор Конюхов находится на дрейфующей полярной станции, где в рамках проекта «Чистая Арктика» занимается исследованием воды на наличие микропластика. А в свободное время путешественник создаёт живописные этюды, посвящённые Арктике.

После возвращения на ледокол он намерен сделать выставку картин, созданных за десять дней во время дрейфа на Северном полюсе. Интересно, что на каждой работе будут указаны координаты, ведь путь за время дрейфа льдины составит примерно 100–120 километров в сторону Гренландии.