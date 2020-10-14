Флешмоб, посвящённый правилам транспортной безопасности

В честь своего дня рождения ведомство запускает флешмоб, который напомнит гражданам о правилах безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в этом и заключается главная его задача.

Далее ведомство передаёт эстафету сотрудникам подведомственного Росжелдору ФГП ВО ЖДТ (ведомственной охране железнодорожного транспорта). Для участия нужно просто сделать фотографию в форме, держа в руках лист бумаги, на котором будет написан призыв к соблюдению правил. Затем разместить фото в социальных сетях под хештегами #ОТИБезОпасности, #18ЛетУВОминтрансаРоссии, #ФГУПувоМинтрансаРоссии и отметить официальный аккаунт ведомства uvomintransa.