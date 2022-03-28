Фонд целевого капитала «Наш Норильск» объединяет всё больше людей, заинтересованных в социальном развитии Норильска

В городе уже прошли несколько мероприятий. Следующее планируется провести в апреле ко Дню мецената и благотворителя. Подобная встреча впервые прошла и в Красноярске. Фонд пригласил бывших норильчан посмотреть спектакль «Колчак Полярный» Норильского Заполярного театра драмы, который труппа показывала на сцене Красноярского драматического театра А. С. Пушкина в рамках фестиваля «Театральная весна».

После спектакля гости поделились эмоциями на встрече с норильскими актёрами, занятыми в постановке.

– Одним из направлений работы фонда «Наш Норильск» является поддержка культуры. Благодаря этому у жителей Красноярска появилась прекрасная возможность прикоснуться к норильскому театральному искусству. Большое спасибо фонду за эту важную работу, — поблагодарил заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

Тема объединения людей очень важна для фонда, она отражена в миссии «Нашего Норильска» — способствовать развитию социальной сферы Норильска и Таймыра, объединяя тех, кто чувствует личную сопричастность и готовность поддержать развитие вне зависимости от того, где он живёт. Участники таких мероприятий откликаются на призыв фонда внести свой вклад в целевой капитал, гости первой встречи в Красноярске не остались равнодушными к такой инициативе. В планах фонда — устраивать подобные мероприятия на постоянной основе. Так, в Красноярске до конца года запланированы ещё две крупные встречи.