Фонд целевого капитала «Наш Норильск» запускает второй конкурс долгосрочных социальных проектов «Основной ресурс 2.0»

Цель конкурса — выявить и поддержать эффективные решения в области развития человеческого капитала и внедрения социальных инноваций на территории Норильска и Таймыра.

Принять участие могут некоммерческие организации Норильска и Таймыра, в том числе общественные организации, муниципальные бюджетные учреждения в сферах образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, социальной помощи (поддержки), охраны окружающей среды.

Во втором конкурсе будут представлены две новые номинации: «Кадры Заполярья» (сумма гранта — до 7 миллионов рублей) и «Социальные инновации» (сумма гранта — до 10 миллионов рублей). Общий грантовый фонд конкурса — 50 миллионов рублей.

Первый конкурс долгосрочных социальных проектов программы «Основной ресурс» фонд «Наш Норильск» провёл в 2021 году. Программа разработана для содействия в решении кадрового вопроса на территории. Предлагая грантовый формат поддержки целевых проектов, «Основной ресурс» позволяет привезти специалистов, обучить местные кадры и внедрить новые образовательные технологии в социальной сфере.

Напомним, общий объём грантовых средств, которые фонд направил на поддержку перспективных социальных проектов в рамках первого конкурса, также составил 50 млн рублей. Эти средства, полученные в виде дохода от целевого капитала по итогам 2020 года, были распределены между девятью некоммерческими организациями Норильска и Таймыра.

«Мы уверены, что второй конкурс также даст начало крупным социальным инициативам. Фонд готов поддержать самые полезные, перспективные и долгосрочные», — отметила директор фонда Анна Макуха.