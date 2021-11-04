Фонд «Наш Норильск» приглашает в сообщество добрых дел

Участвовать в пополнении капитала фонда может каждый. Среди активных участников публичного сбора – ректор Заполярного государственного университета Дмитрий Дубров, депутат Норильского городского Совета депутатов.

— Идея создания фонда целевого капитала всегда приходит в те сообщества, где люди реально заботятся о развитии, живут не сегодняшним днём, а смотрят далеко вперёд. Мне очень приятно, что такой фонд создан в нашем родном Норильске. Очень важно, что его первая программа уже реализуется с прицелом на поддержку социально значимых сфер, — отмечает Дмитрий Дубров.

Каждый может принять участие в пополнении целевого капитала фонда. Город, его социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) будут в итоге благополучателями, они реализуют свои идеи в интересах всех жителей, так как проекты направлены на развитие социальной среды Норильска и Таймыра.

Напомним, фонд целевого капитала «Наш Норильск» создан в декабре 2019 года для финансовой поддержки долгосрочных проектов в области образования, искусства, культуры, здравоохранения, науки, других социальных сфер территории. Благодаря общему участию жертвователей – активных горожан, предпринимателей, представителей малого, среднего и крупного бизнеса — сформированный целевой капитал активно пополнялся. Полученный от него доход на конкурсной основе распределён фондом в виде грантов на поддержку социальных проектов некоммерческих организаций Норильска и Таймыра.

Внести свой вклад в поддержку социальных инициатив можно на сайте фонда NashNorilsk.ru. Оплату можно провести через Сбербанк-онлайн: прямая ссылка переадресует из раздела «Стать партнёром» непосредственно в банковское приложение. Кроме того, участвовать в публичном сборе можно по-прежнему, нажав на кнопку «Стать партнёром» и воспользовавшись QR-кодом. Платежи принимаются от клиентов Сбера и Тинькофф. Также допустимо принять участие в публичном сборе, внеся средства с личного счёта, открытого в любом банке, по банковским реквизитам фонда, указанным на сайте.