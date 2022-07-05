Фонд «Наш Норильск» приглашает представителей некоммерческих организаций на мастер-класс

Спикер - Эльвира Алейниченко, руководитель проектного офиса Центра управления социальных инноваций GrantRafting. Работает с НКО более 18 лет. Отвечала за разработку и администрирование грантового конкурса социальных инициатив компании «Газпром нефть». Руководила Всероссийским конкурсом годовых отчётов некоммерческих организаций «Точка отсчёта» — проекта Форума Доноров, Минэкономразвития и Общественной палаты РФ. Консультант конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» Федерального агентства по делам молодежи и Роспатриотцентра в 2020 году. Организатор и член рабочей группы по разработке «Стандарта информационной открытости некоммерческих организаций».

Мероприятие состоится 12 июля в онлайн-режиме в Zoom, начало в 16.00.

Необходима предварительная запись по телефону +7 902 944 48 01. Ссылка на подключение будет направлена зарегистрированным участникам дополнительно накануне мероприятия.

Заявочная кампания на участие в конкурсе «Основной ресурс 2.0» продлится до 10 августа. Цель открытого конкурса – выявить и поддержать эффективные решения в области развития человеческого капитала и внедрения социальных инноваций на территории Норильска и Таймыра.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации Норильска и Дудинки, в том числе общественные организации, муниципальные бюджетные учреждения в сферах образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, социальной помощи (поддержки), охраны окружающей среды.

Во втором конкурсе представлены две новые номинации: «Кадры Заполярья» (сумма гранта - до 7 миллионов рублей) и «Социальные инновации» (сумма гранта - до 10 миллионов рублей). Общий грантовый фонд конкурса составит 50 миллионов рублей.

Фонд «Наш Норильск» продолжает расширять круг своих сторонников, привлекая средства в долгосрочные социальные проекты. Совместно с партнерами фонд проводит в Норильске благотворительные мероприятия, собранные на них пожертвования направляются на поддержку важных для территории социальных инициатив.

Для привлечения благотворительных средств в социально значимые инициативы фондом запущен проект «Клуб друзей». Каждый может стать его участником, сделав благотворительный взнос в развитие территории.