Форум «Молодёжь Севера» в Норильске сделают регулярным

Но прежде участники пленарного заседания «Дорожная карта Арктической зоны РФ» подвели итоги работы молодёжных тематических площадок и секций.

Участники форума предложили ввести в Норильске и на Таймыре целый ряд новшеств в области культуры и досуга, общественного питания и городского хозяйства, транспорта и образования, а также в других сферах. Многие из проектов в процессе обсуждения на глазах обрастали деталями, что говорит о продуктивности коллективной работы.

Молодой предприниматель Хагани Халыгов пришёл на молодёжный форум с двумя проектами в области городского хозяйства, а к концу работы количество задумок перевалило за десяток.

- Я хотел найти решение некоторых бизнес-проблем, – говорит Хагани Халыгов. – В живой молодёжной среде сделать это проще, а помощь серьёзных экспертов, представителей государственной власти, просто неоценима.

Свежий взгляд северян на современные вызовы был представлен в области безопасности туризма, мотивации молодёжи, цифровизации экономики, информирования о государственной поддержке некоммерческих организаций и предпринимательских проектов, вовлечённости в реализацию государственных и муниципальных программ, национальных проектов.

Всё это было отражено в итоговой резолюции форума «Молодежь Севера». Помимо того, что были определены точки практического приложения сил, молодёжным объединениям и органам местного самоуправления рекомендовали более активно вовлекать молодёжь в общественно-политическую жизнь, помогать общественным объединениям в решении вопросов воспитания, образования, культуры, профессиональной подготовки и быта, организации свободного времени и охраны здоровья молодёжи.

Текст резолюции направлен в органы местного самоуправления Норильска и Таймыра. Завтра второй этап форума пройдет в Дудинке.