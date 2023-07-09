Гаджет или жизнь

Сами виноваты

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не мешало» — таким принципом сегодня руководствуются многие родители. И неудивительно, что высокие технологии довольно быстро стали неотъемлемой частью воспитания современных детей с пелёнок. Во–первых, сложно себе представить успешного человека без мобильника и планшета, ноутбука — они всегда под рукой. Во–вторых, а какие средства помогут отвлечь ребёнка с наименьшими затратами лучше гаджетов? Восьмимесячный малыш капризничает и не ест — включи мультики на мобильном, и он будет послушно открывать рот, наблюдая за яркой картинкой на экране. Пришёл уставший с работы, а надо ещё убраться, приготовить поесть, доделать взятую на дом работу, да и часик поваляться на диване после трудов праведных — святое дело, а тут трёхлетний сын: «Папа, играть!» Каков будет ответ? «Вот планшет. Там мультики». И поначалу всё отлично. Родители радуются: «Мой малыш такой умный! Всего полтора года, а с техникой лучше меня обращается. Сам в игры на планшете играет, сам ролики в телефоне смотрит». Проблемы появляются позже. Порой в 7–10 лет ребёнка не интересует ничего, кроме гаджетов, он становится неуправляемым, и обеспокоенные родители бегут к специалистам.

Больше вреда, чем пользы

Кристина Амельченко, детский психолог и педагог дополнительного образования социально–образовательного центра, предлагает родителям, прежде чем дать ребёнку гаджет, подумать о последствиях.

– Мамам, папам хочется, чтобы малыш как можно раньше освоил счёт, алфавит, иностранный язык, потому уже в месяцев шесть ему могут вручить в руки гаджет, чтобы смотрел и развивался. Но надо чётко понимать, чем могут быть опасны такие занятия, — уверена психолог. — Во–первых, ребёнок проводит с гаджетом значительно больше времени, чем проводил бы за настольной игрой и книжкой. А ведь двигательная активность не менее важна для полноценного развития. Во–вторых, получаемая информация часто не соответствует возрасту. А значит, можно говорить об отсутствии системного и поэтапного развития мышления ребёнка. Оно незаметно трансформируется, упрощается, утрачивает глубину.

Если говорить о киберсоциализации, то доступность информации сегодня вышла на небывалый уровень. Совершенствование интернет–технологий позволяет человеку мгновенно получить ответы на многочисленные вопросы, всегда быть в курсе событий. Такие уникальные возможности для саморазвития должны, казалось бы, вести за собой повышение интеллектуального уровня общества в целом и каждого человека в отдельности. Однако под влиянием компьютерных игр у ребёнка уже в старшем дошкольном и в младшем школьном возрасте может сформироваться аддиктивное (зависимое) поведение, которое характеризуется стремлением уйти от реального мира в виртуальный. Изменяется психическое состояние ребёнка: он перестаёт осознавать ценность реального общения с близкими взрослыми и со сверстниками, гораздо меньше интересуется обыкновенными ролевыми и предметными играми. Такая ситуация негативно сказывается на развитии навыков общения и тонкой моторики.

Возможный вред интернета многие родители осознают, но считают его незначительным. И не замечают первых признаков интернет–зависимости. А обнаружив их, начинают критиковать и наказывать ребёнка. Но это не решает проблему, а только усугубляет её и отдаляет ребёнка от родителей.

Включить фантазию

Следующая потенциальная проблема, по мнению психолога, это тотальное преобладание визуального восприятия. Всё то, что будоражит и развивает фантазию, современным детям почти незнакомо. Вспомните наше суровое советское детство, когда с помощью пары солдатиков и одной машинки можно было организовать такую эпичную баталию, что обзавидовались бы Спилберг с Камероном. Сегодня у каждого ребёнка может быть целый ящик всякого полезного добра, да ещё и такого, что за него истинный советский пионер–атеист продал бы душу, не торгуясь, а нынешнее поколение не знает, как его использовать, игрушки быстро надоедают. Потому что от постоянного сидения за планшетом и просмотра мультиков детское воображение не развивается — есть готовая картинка, к которой нечего добавить. Нет пространства для фантазии. А ведь воображение — это высшая психическая функция. В будущем это может привести к сокращению числа художников, людей творческих профессий.

Как отмечает специалист, после регулярного многочасового потребления огромных потоков различной и не связанной между собой информации, как, например, в TikTok, у детей формируется поверхностное, калейдоскопическое восприятие и мышление. После такого «винегрета» ребёнку крайне сложно вдумчиво и внимательно что–либо изучать, концентрировать внимание на чём–то одном. Вот вам и проблемы в школе. Перекормленный обрывочной информацией в раннем детстве школьник может улавливать отдельные слова или даже понимать смысл одного–двух предложений, но следить за текстом и мыслью в больших объёмах просто не в состоянии. В результате ему приходится перечитывать по десятку раз один и тот же параграф, чтобы уловить и усвоить смысл написанного. Перепаять сформированную в раннем детстве систему мышления на следующих этапах жизни ребёнка крайне проблематично, трудоёмко и болезненно. Гаджет выполняет за ребёнка математические операции, анализирует историю и литературу, рисует картинки и схемы и т. д. Фактически он становится придатком мозга, без которого уже взрослый человек будет с трудом адаптироваться в обществе и пространстве, критически относиться к событиям и людям. Возникает состояние сенсорной депривации, так как освоение мира активирует преимущественно зрительную и слуховую сенсорную систему. Движения тела и глаз ограничены примитивными манипуляциями пальцами и концентрацией на маленьком экране, что не даёт возможности изучать реальные законы взаимодействия предметов, определять объёмы и расстояния.

На примере родителей

Дошкольник осваивает ролевую игру и тщательно копирует модель поведения взрослых. Во многом именно поведение родителей и определяет модель поведения ребёнка на годы вперёд, а то и на всю жизнь. Если мама весь вечер сидит в мобильном, папа играет за компьютером, то стоит ли предъявлять претензии к ребёнку, который к 11 годам будет интересоваться одними гаджетами? При этом схема «Мы взрослые — нам можно» не работает. Уменьшить время, которое ребёнок проводит в интернете, за компьютерной игрой, можно только отложив в сторону свой гаджет и, несмотря на усталость, вместе с чадом занявшись чем–то интересным. Чем больше игр вспомните, придумаете, тем меньше ваше дитя будет проводить времени в планшете.

– Родители не должны забывать, что развитие когнитивных функций и навыков требует систематической работы и со стороны ребёнка, и со стороны взрослых. Задача взрослых — постоянное моделирование бытовых, игровых, учебных ситуаций, в которых возникает необходимость формирования и упражнения различных психических функций (памяти, внимания, речи, пространственных навыков и т. п.). В противном случае затруднения при освоении детьми вербальных и пространственных навыков (не только чтения и письма, но и формирования словарного запаса) могут препятствовать успешному обучению в школе. Так что необходимо бережно относиться к психике ребёнка и понимать, что любой гаджет приносит как пользу, так и вред. И это прежде всего ответственность родителей. Важно рефлексировать вместе с ребёнком, и его социальный и эмоциональный интеллект будет развиваться, ребёнок будет получать обратную связь от значимого взрослого. Как говорится, не воспитывайте детей, воспитывайте себя, они всё равно будут похожими на вас, — даёт рекомендации Кристина Амельченко.

Фильтруй контент

А может, вырвать треклятый планшет из цепких лап малыша и выкинуть в форточку? Пусть лет до 16 даже и не подходит к компу и пользуется кнопочным телефоном исключительно для связи с родителями! Увы, и такой подход тоже очень плохая идея.

– К добру или к худу, но реальность такова, что никак не получится полностью оградить ребёнка от использования гаджетов. Уже в детском саду ребятишки начинают хвастаться друг перед другом компьютерными и телефонными играми, обсуждать популярные ролики и мультики из Youtube и так далее. И без этого знания вписаться в социум проблематично. Плюс взрослые всё равно дома пользуются гаджетами и для работы, и для развлечения. А как быть с дистанционным обучением в актировки и написанием рефератов уже в школе? Ученику без компьютера сложно адаптироваться к современной образовательной системе. Так что гаджеты и взрослым, и детям всё же нужны. Главное — сколько времени ребёнок проводит за планшетом или телефоном. Если по 5–8 часов в день, то, естественно, у него просто не остаётся времени на развитие и общение со сверстниками. И необходимо фильтровать контент, внимательно следя за тем, что ребёнок смотрит и во что играет, — подчёркивает психолог.

Так как же быть? Можно, конечно, руководствоваться одобренными врачами нормативами и стандартами. Проблема в том, что они существенно разнятся. Сходятся специалисты в одном: до двух лет гаджет категорически противопоказан ребёнку — психика и восприятие только формируются. Далее — разночтения. Одни утверждают, что от трёх до семи гаджет можно давать лишь на 15 минут, другие крутят у виска, отмечая, что подобный норматив просто невыполним, и говорят о часе, а то и полутора часах в день. Самые либеральные в отношении гаджетов специалисты предлагают поступать проще: прежде чем дать ребёнку планшет, ответить на вопрос «А зачем?». Чтобы спокойно приготовить поесть или слегка отойти от рабочего дня, полежав часик? Допустимо. А если исключительно для того, чтобы малой как можно дольше не путался под ногами, то пеняйте на себя, когда малыш станет подростком.