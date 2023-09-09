Гайд по полезным привычкам

Главный офис организации находится в Москве. Обособленные подразделения располагаются в Санкт–Петербурге, Мурманске и Норильске. У нас в городе работает известный юным северянам и их родителям эколого–просветительский центр «Белый мишка» под руководством Елены Гудковой и Бюро арктических компетенций, которое возглавляет наш собеседник. На территории полуострова Проектный офис развития Арктики реализует экологические, научные, культурные и просветительские проекты. Их общей миссией является сохранение окружающей среды и культурных традиций региона.

– В Норильске поддерживаем все активности центрального офиса. Проектов много, они разной направленности, но все равны по значимости. Результатами работы делимся на сайте и в социальных сетях ПОРА, где суммарный охват пользователей достигает нескольких миллионов человек, — рассказывает Андрей Анатольевич. — Есть стратегические долгосрочные проекты, есть ситуативные. К долгосрочным можно отнести проведение этнологических экспертиз. В 2020 году ПОРА инициировал работу коллегии учёных из ведущих вузов, которые изучали влияние последствий разлива топлива на традиционное природопользование коренных народов Севера. Опыт проведения этноэкспертиз оказался успешным. Сейчас «Норникель» и «Росатом» разрабатывают литиевое месторождение в Мурманской области с опорой на полученные данные. ПОРА и «Норникель» стараются продвигать этноэкспертизу как общественный институт. Хотелось бы, чтобы проведение этих исследований стало постоянной практикой и реализовывалось на государственном уровне.

Одним из важных стратегических проектов является «Путоранский голец». Учёные нашли в Собачьем озере уникальную рыбу, которую назвали по месту обитания. Содержание кислот омега–3 в путоранском гольце значительно выше, чем у других рыб. Исследования начались в 2018 году. На территории озера совместно с сибирским отделением РАН работает сезонная станция и проходит забор биоматериала.

– Основная задача проекта — ввести этот вид рыбы в аквакультуру. Чтобы путоранского гольца норильчане смогли свободно приобрести, как форель или горбушу. Поскольку рыба водится только в одном водоёме, промышленный лов путоранского гольца невозможен. Слишком велик риск уничтожить популяцию, если добывать его бесконтрольно. Проект активно развивается и за Таймыром. В двух лабораториях — в Красноярске и под Петербургом особи уже достигли 30 см в длину. Понадобится ещё несколько лет, в течение которых рыба, живущая в лабораторных садках, сможет регулярно приносить плодоносящее потомство. Учёные работают над созданием максимально комфортных условий для путоранского гольца, идентичных привычной среде обитания в озере Собачьем, подбирают рацион питания, — поделился Андрей Анатольевич.

ПОРА действовать экологично

ПОРА активно привлекает к своим практикам местных жителей. Один из самых известных проектов в Норильске — «Пластик в дело». Осенью 2021 года в Молодёжном центре появился необычный аппарат — фандомат, предназначенный для сбора пластиковых бутылок. За каждую помещённую в специальный отсек бутылку активисты получали баллы, которые потом обменивались на сувенирную продукцию ПОРА. Экоформат стал настолько популярным, что спустя год второй аппарат поставили в Дудинке.

– Северяне с таким энтузиазмом стали собирать пластиковые отходы, что нам пришлось разработать новую бонусную программу для поощрения экоактивистов, — отметил Андрей Иванов.

В проекте «Пластик в дело» авторы предусмотрели две составляющие: практическая — сбор пластиковых отходов, и образовательная — экопросвещение. В рамках первой работают фандоматы в Норильске и Дудинке, контейнеры в организациях и учреждениях для сбора пластиковых крышек, ежемесячные акции по сбору вторсырья. В рамках второй — экоуроки и квизы, которые проводят сотрудники ПОРА. Эти мероприятия были рассчитаны на детей, потому что они самая активная аудитория, желающая познавать мир. Акции проекта полюбили в норильских школах и детских садах.

– Проект был реализован приподдержке Фонда президентских грантов. За два года реализации этой инициативы накопили четыре тонны пластика, — подводит итоги руководитель норильского офиса. — Этот груз приняла красноярская компания, с которой ПОРА давно сотрудничает. Подрядчик организует переработку сырья на предприятии в Новосибирске. Там собранные бутылки и крышки обретают вторую жизнь, превращаясь в нетканое полотно, геомембрану, полиэфирную нить или синтепон. Подробности можно узнать на сайте «Пластик в дело». В ходе реализации проекта мы столкнулись с тем, что из–за удалённости Таймыра отходы вывозить сложно. Сейчас происходит становление индустрии обращения с отходами, но, к сожалению, пока федеральное законодательство не учитывает северные реалии — расстояния, стоимость топлива. Считаю, что в перспективе нужно создавать мощности по переработке собранного материала на месте — в Норильске. Тот объём пластика, который генерирует территория, надо перерабатывать, вывозить его очень дорого. «Пластик в дело» подключил норильчан к мировому тренду по раздельному сбору отходов, который, как оказалось, можно и нужно встраивать в свою повседневную жизнь.

Ещё одним популярным экопроектом ПОРА является «Арктический волонтёр», который реализуется при поддержке Всероссийского общества охраны природы и Росприроднадзора. Цель инициативы — создание института общественных инспекторов по охране окружающей среды. Желающие получить этот статус должны пройти онлайн–обучение, сдать экзамены, получить удостоверение государственного образца. Статус общественного инспектора даёт полномочия для взаимодействия с регулирующими и надзорными органами.

– Ценность проекта заключается в создании механизма общественного контроля экологической обстановки на территории. Общественный инспектор умеет вести конструктивный диалог с надзорными органами, бизнесом и гражданами. Росприроднадзор не всегда может оперативно реагировать на нарушения из–за удалённости территорий, а общественные инспекторы эффективно смогут выполнять некоторые функции этой структуры. Многие специалисты–выпускники программы себя хорошо зарекомендовали и стали эколидерами на своих территориях. В Норильске обучение прошли уже более 80 человек. Если читатели «Заполярной Правды» хотят пополнить их ряды, нужно обратиться в Бюро арктических компетенций. Контакты есть на сайте ПОРА. Поможем собрать необходимые документы, организовать онлайн–обучение совместно с краевым подразделением Росприроднадзора. Обращаю внимание, что арктическим волонтёром может стать только совершеннолетний гражданин, — уточнил Андрей Иванов, приглашая к сотрудничеству.

Проектный офис развития Арктики выступил оператором разработки Стратегии социально–экономического развития Норильска. Документ, определяющий направления долгосрочного развития заполярного города, разрабатывался около года. Работа над документом проводилась совместно с администрацией Норильска, с АНО «Агентство развития Норильска», бизнес–сообществом города и экспертами федерального уровня. Для создания стратегии специалисты ПОРА опрашивали активистов общественных организаций, представителей коренных народов и другие группы стейкхолдеров, чтобы представить максимально полно интересы всех.

ПОРА сохранять традиции

Помимо экологических инициатив Проектный офис развития Арктики популяризирует северную культуру.

– Эксперты ПОРА собрали группу по изучению бесписьменного энецкого языка. Сложность заключалась в том, что носителями наречия были всего 30 представителей этой народности. В результате реализации проекта «Энецкая письменность» появились азбука, букварь и рабочая тетрадь, начал работу сайт энцы.рф.

Инициативу успешно презентовали на сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, — рассказал Андрей Иванов.

Сейчас местное подразделение ПОРА работает над реализацией проекта «Культурное наследие Таймыра». Содержание проекта — подготовка и издание книг, посвящённых традициям коренных малочисленных народов Севера.

– Несколько работ уже вышло из печати. Например, в сотрудничестве со специалистами дудинского Центра народного творчества выпустили книгу «Игры народов Таймыра». Составителем сборника выступила специалист по фольклору Лариса Бетту, автором иллюстраций — художник Андрей Поротов. Оба автора по национальности являются долганами. Это очень ценный опыт, когда представители КМНС со страниц книги рассказывают о своих традициях. Работа над проектом продолжается. Сейчас ПОРА принимает заявки от желающих выпустить свою работу, посвящённую таймырской культуре, — отметил Андрей Анатольевич.

Помимо реализации собственных идей, ПОРА готов предоставить гранты для воплощения в жизнь общественных инициатив, направленных на развитие арктических территорий. Физические лица могут получить 50 тысяч рублей, юридические — в два раза больше.

– С 2018 года мы выдали 415 грантов на сумму более 30 миллионов рублей. Конкурсы ПОРА отличают множество направлений, понятные заявки и простая отчётность. А ещё нет дедлайна — комиссия рассматривает документацию по мере поступления. Если есть идея, ПОРА готов помочь с её реализацией. Дополнительную информацию можно найти на сайте нашей организации. Поработаем вместе на благо Арктики! — призывает Андрей Иванов.

Фото с сайта и из социальных сетей Проектного офиса развития Арктики