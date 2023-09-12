Гарантийную поддержку в этом году получили 22 предприятия края

За январь–август текущего года Региональная гарантийная организация предоставила поручительств на общую сумму 152,6 млн рублей, что позволило бизнесу получить кредитов на 450,9 млн рублей. Рост к результату аналогичного периода прошлого года составил 183,33% по количеству поручительств и более чем 122,08% по сумме поручительств и средств, которые субъекты малого и среднего предпринимательства смогли привлечь с их помощью.

Субъекты МСП Красноярского края могут получить гарантийную поддержку на развитие бизнеса в одном из банков-партнёров. Размер гарантийной поддержки составляет до 70% от суммы предоставленного кредита в пределах трёхлетнего срока действия обязательства перед кредитором. Поручительство могут получить самозанятые и предприниматели, зарегистрированные на территории Красноярского края. С июля месяца начинающими предпринимателями считаются те, кто зарегистрирован и работает не более двух лет, а не до одного года, как было ранее.

«Сегодня многие предприниматели перестраивают свои транспортно-логистические цепочки, меняют поставщиков и каналы сбыта, поэтому бизнес нуждается в оборотных и инвестиционных кредитах. Гарантийная помощь расширяет доступ к кредитам малым и средним предприятиям, у которых не хватает своих залогов для получения кредита в банке. Это наиболее частая причина отказа банков в предоставлении средств МСП», – отметил Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Узнать условия получения гарантийной поддержки можно на сайте регионального центра «Мой бизнес», также проконсультироваться можно по телефону 8-800-234-0-124.