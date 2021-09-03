Газовиков Таймыра поздравили с профессиональным праздником

За ежедневный и непрерывный труд, достойный вклад в приумножение национального богатства страны работников газовой и нефтяной промышленности поблагодарил вице-президент - руководитель Энергетического дивизиона компании «Норникель» Евгений Федоров:

«Вы работаете без права на ошибку, и ошибок вы не допускаете. Зима в этом году, с точки зрения энергетиков и газовиков, была одной из самых сложных за последние 20 лет, и вы отработали на пять с плюсом. Есть профессии, включая вашу, когда несмотря на любые события, которые происходят в стране, например, во время коронавирусной инфекции, вы не можете оставаться дома. Без вас не функционирует экономика, нет отопления, нет электроэнергии. В таких условиях ваш труд должен цениться вдвойне».

Газовиков и нефтяников Заполярья, трудящихся на благо родного региона и всей российской Арктики, поздравил глава Норильска Дмитрий Карасев:

«От себя лично, от всего коллектива администрации города и от всех горожан я поздравляю вас с профессиональным праздником. Именно вы обеспечиваете наш город теплом и светом. Благодаря вам Норильск спокойно переживает в тепле суровые зимы. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия».

Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, обращаясь ко всем, причастным к празднику, отметил:

«Вы находитесь на передовой комфортной жизни в Арктике. Жить без газа можно, но жить комфортно - нельзя. В городе светло, а дома тепло - и это ваша заслуга, мы вам за это благодарны. Желаю вам высоких зарплат и поздравляю со знаменательной датой».

Сотрудники промышленной сферы услышали поздравления и от главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгения Вершинина:

«Для Таймыра работа газовиков имеет приоритетное значение, учитывая то, что большинство месторождений, коммуникаций и сетей находятся на территории района. Желаю вам любви близких и всего самого хорошего в работе и в жизни».

Сотрудников предприятий поздравили также и.о. генерального директора «Норильскгазпрома» Геннадий Рязанцев и генеральный директор «Норильсктрансгаза» Марк Шилыковский.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в производство газовики Заполярья удостоены наград Министерства энергетики РФ, губернатора Красноярского края, главы города Норильска, компании «Норникель», Законодательного собрания Красноярского края, Норильского горсовета, главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, компаний «Норильсктрансгаз» и «Норильскгазпром».