Где искать защиту?

Об этом знают в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске. Не только знают, но и рассказывают нам, потребителям. Каждый год в преддверии Дня защиты прав потребителей, который приходится на 15 марта, специалисты ведомства проводят лекции, семинары, круглые столы для жителей нашего города (включая старшеклассников и студентов) на самые разные темы, которые сводятся к одному — как защитить свои права. В этом году, например, речь шла о цифровых финансовых услугах и о том, как можно предупредить нарушение своих потребительских прав. В прошлые годы обсуждали защиту планеты от пластика и отказ от него, риски, связанные с «умными» смарт–устройствами. Сегодня каждый, кто зайдёт на сайт, может просмотреть актуальную информацию.

Товары первой необходимости

Надо сказать, что норильчане о своих правах не только прекрасно осведомлены — исключение составляют лишь нововведения в законодательстве, но и умеют их отстоять, говорит Чынара Токтоназарова, ведущий специалист–эксперт управления Роспотребнадзора, кандидат юридических наук. Это видно как из вопросов, поступающих в ходе встреч, так и по результатам правоприменительной практики. Даже школьники и студенты ориентируются в этой теме и готовы в случае нарушения этих прав обращаться в том числе в суд.

А случаи бывают разные. Вот, например, пришли вы в магазин и видите, что цены на продукты подскочили выше разумных пределов. С одной стороны, по закону цены на товары устанавливает продавец, но с другой — есть 15 категорий товаров первой необходимости, на которые торговые надбавки регулирует государство. Это: молоко цельное, молочный напиток, молоко сухое, масло сливочное, масло подсолнечное и макароны отечественного производства, мука пшеничная, колбасы варёные первого сорта, консервы молочные (молоко цельное сгущённое с сахаром), консервы мясные (говядина тушёная, свинина тушёная), рыба мороженая неразделанная (кроме ценных пород), крупы (рис шлифованный, пшено, гречневая ядрица, овсяная (геркулес), перловая), сахар, яйца куриные, овощи и фрукты свежие (картофель, капуста белокочанная, морковь, лук репчатый, свёкла столовая, яблоки, апельсины, соль поваренная пищевая без добавок. К слову, в список товаров первой необходимости входят и школьно–письменные принадлежностям (тетради, ручки, карандаши, линейки, угольники, транспортиры, счётные палочки, пеналы). Ценовая надбавка на все эти товары не должна быть выше 15%, если они закупались в районах Крайнего Севера, и более 45% — если закуп произведён на материке. Узнать эти данные можно из накладной, которую вы вправе попросить у продавца.

Ещё один повод обратиться к специалистам Роспотребнадзора — сомнения в соблюдении прав потребителя на информацию. В прошлом году многие горожане были свидетелями и даже участниками беспроигрышной лотереи, где можно было приобрести массажные накидки по цене 160 000 рублей. И это со скидкой, которую получили все участники распродажи. Тут же на месте можно было взять кредит для приобретения товара. Не будем обсуждать, честная это сделка или нет, но у специалистов нашлись претензии, в частности, к информации о товаре и его потребительских свойствах. Инструкция гласила, что накидка используется в медицинских целях. Но согласно законодательству товары медицинского назначения должны реализовываться в аптеках. Кроме того, покупателя обязаны проинформировать о возможных противопоказаниях продукции, чего не было сделано. В итоге управление Роспотребнадзора после жалобы одного из покупателей направило исковое заявление в суд в защиту нарушенных прав потребителей. Решением суда в пользу покупателя была взыскана стоимость товара.

Качество продукции

Порой проблема и в самой продукции, взять тот же контрафакт или просто некачественный товар. Как себя обезопасить? Есть способы. Несколько лет назад правительством РФ был запущен пилотный проект по формированию национальной системы маркировки и отслеживания товаров: при помощи мобильного приложения «Честный знак» можно отследить путь товара от изготовителя до потребителя. Сегодня на этой площадке апробировано более десятка типов товаров, в том числе: алкоголь, меховые изделия, обувь, лекарства, табак, молочная продукция, шины, духи, продукция лёгкой промышленности, велосипеды. Проект охватывает не только Россию, но и страны Таможенного союза. Роспотребнадзор активно устанавливает соответствие указанных товаров обязательным требованиям законодательства.

Законодательство в сфере защиты прав потребителей постоянно совершенствуется. В 2021 году был сделан большой рывок по целому ряду направлений: обновлены требования в сфере бытового обслуживания, общественного питания, телематических услуг связи, вступили в действие новые правила торговли и т. д.

Банковские услуги

Большое внимание уделяется банковской теме. Число выданных кредитов растёт, что требует усиленной защиты прав заёмщиков, поскольку финансовые институты в погоне за прибылью нередко игнорируют их.

– В территориальный отдел обратился житель Норильска с жалобой на неправомерные действия банка. Мужчина, погасив досрочно кредит, закрыв счёт по кредиту, обнаружил навязанную дополнительную услугу по выпуску виртуальной банковской карты, за которую при досрочном погашении кредита банком была удержана комиссия и проценты. Причём банк не проинформировал клиента о предоставленной дополнительной услуге. В результате рассмотрения гражданского дела в суде исковые требования потребителя были удовлетворены в полном объёме, — рассказывает Чынара Токтоназарова.

И такая проблема — довольно частая, говорят специалисты. Так что помните: если всё же не удалось отказаться от страховки, действующее законодательство позволяет заёмщику вернуть её как в «период охлаждения», так и при досрочном погашении кредита. Но, увы, эти нормы на практике применяются не так эффективно, как хотелось бы, подводят итог в Роспотребнадзоре.

– Банки и страховые организации, тоже зная тонкости законодательства, придумывают любые возможности для продвижения своих продуктов. Они зашифровывают условия договоров так, чтобы невозможно было идентифицировать договор страхования, как заключенный в целях обеспечения исполнения обязательств по кредиту. Поэтому, прежде чем подписать договор, лучше проконсультироваться у нас, чтобы узнать, является ли договор страхования способом обеспечения кредита. Сегодня судебная практика в этом вопросе неоднозначна, и не везде потребитель может доказать свою правоту, — говорит Чынара Токтоназарова.

Последняя инстанция

Если потребитель считает, что административные меры не восстановили его имущественные и неимущественные права, он может обратиться в Роспотребнадзор с просьбой о подготовке проекта иска в суд. Претендовать можно на возмещение морального вреда, освобождение от уплаты госпошлины и т.д.

За консультацией следует обращаться в территориальный отдел по телефону горячей линии +7(3919) 46–90–83. Можно отправить жалобу почтой по адресу: Норильск, ул. Комсомольская, 31а, или на официальный сайт Роспотребнадзора.

Образцы претензий и проектов исковых заявлений размещены на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в разделе «Защита прав потребителей».