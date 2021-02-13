Где начинается Арктика

Этот праздник приурочен к дате основания Российской академии наук и Академического университета (ныне — Санкт–Петербургский государственный университет), учреждённых по распоряжению императора Петра I Указом правительствующего Сената от 8 февраля 1724 года.

В Норильском индустриальном институте в этот знаменательный день состоялся научный семинар молодых исследователей «Будущее Арктики начинается здесь», который проводился сразу на трёх площадках.

Для школьников организовали круглый стол по химии в режиме онлайн. Тема — «Увлекательная химия». Студенты и лаборанты института под руководством заведующей кафедрой цветных металлов, общей химии и безопасности жизнедеятельности Ольги Носовой продемонстрировали учащимся зрелищные опыты с огнём, а также исследовали состав воды.

В рамках семинара прошла и презентация студенческих научно–исследовательских работ. Молодые люди проводили изыскания в самых разных сферах: кого–то интересовали, например, тонкости организации разработки месторождений полезных ископаемых, а кто–то изучал роль запахов в парфюмерии — темы были как соответствующие профилю вуза, так и совершенно далекие от этого. А вот студентка второго курса кафедры разработок месторождений и полезных ископаемых Наталья Туктарова в своём докладе подняла сразу несколько тем. Она рассказала об оригинальных разработках норильских инженеров времён строительства Норильского комбината и взрывчатом веществе повышенной мощности — оксиликвите, который использовался в военное и послевоенное время, подробно остановилась и на личностях самих изобретателей.

Как выяснила Наталья Туктарова, одним из инженеров группы по разработке технологии производства и применения оксиликвита был известный норильский журналист, член Союза российских писателей, автор 14 историко–краеведческих, литературоведческих и публицистических книг, лауреат нескольких профессиональных премий в области литературы и журналистики Сергей Щеглов, носивший псевдоним Норильский. Его коллегой по технической работе стал Алексей Яхонтов, о котором в открытых источниках нет практически никакой информации.

Первый отбывал наказание в Норильске по обвинению в создании молодёжной антисоветской организации и работал на строительстве комбината землекопом, лаборантом на заводе взрывчатых веществ и взрывником, а впоследствии, после реабилитации и получения образования, — директором завода по производству взрывчатых веществ. Второй был доцентом Московского горного института, в Норильске работал горным инженером. Эти люди сыграли значительную роль в обеспечении горных работ взрывчаткой в условиях жесточайшей экономии материалов в невероятно трудный для страны период.

Суть в том, что оксиликвит является взрывчатым веществом повышенной мощности, причём изготовить его можно с использованием некоторых природных материалов, например, древесины, мха, угля, торфа и даже соломы. Именно северный мох использовался норильскими технологами для производства оксиликвита. Кроме того, силами инженеров здесь был в кратчайшие сроки построен целый завод.

– Я считаю этот эпизод истории Норильска очень важным для понимания и оценки труда людей того времени, — отметила Наталья Туктарова после завершения своего доклада.

На семинаре также состоялась презентация научных работ аспирантов НГИИ. Проводилась она посредством онлайн–трансляций. Авторы проектов должны были не только обозначить основные моменты своих разработок, но и ответить на вопросы научных сотрудников и преподавателей института.

Молодых исследователей интересовали самые разные направления, в частности формирование условий экологической устойчивости Норильска и Норильского промышленного района, физико–химические закономерности и технологические основы повышения стойкости бетонов в Арктике с использованием промышленных отходов, мониторинг толщи вечномёрзлых пород на застроенных территориях с применением специальной информационно–аналитической системы и многие другие темы, касающиеся организации жизнедеятельности человека в Арктической зоне.

Семинар молодых исследователей «Арктика начинается здесь» положил начало большой программе встреч единомышленников на протяжении всего года. В планах НГИИ — участие в международных конференциях «Научный потенциал Арктики», «Опыт и перспективы строительства, эксплуатации зданий, сооружений на вечномёрзлых грунтах», а также в научно–просветительской Олимпиаде «Человек. Экология. Молодёжь», акции «Марш парков» и целом ряде других проектов.

НГИИ должен стать одним из ведущих вузов международной сети арктических университетов © Денис Кожевников В октябре 2019 года была утверждена стратегия развития НГИИ до 2025 года. Разработка этого документа велась в тесном взаимодействии с компанией «Норникель» и Высшей школой экономики, включая обучение руководства в Высшей школе управления «Сколково». Проводились социологические опросы, стратегические сессии и семинары, анализировался опыт развития арктических университетов, велась разработка дорожной карты. Участие в этой деятельности принимали как сотрудники института, так и студенты, выпускники, внешние эксперты и консультанты, представители органов местного самоуправления, Агентство развития Норильска.

Главная задача — превратить норильский институт в один из ведущих вузов международной сети арктических университетов, которые задействованы в решении стратегических вопросов по развитию Арктики с фокусом на информационные технологии, изучение мерзлоты, горного дела, здоровьеснабжения и экологические исследования в условиях Крайнего Севера.

В программе учтено, что институт находится в Арктической зоне, что это инженерный вуз, чья деятельность носит прикладной характер, и он должен проводить исследования, внедрять инновации, которые требуются именно этому региону. К 2025 году, на окончательном этапе реализации утверждённой стратегии, НГИИ должен занять собственную уникальную нишу инженерно–исследовательского учебного заведения в Арктике и определиться с приоритетными направлениями.

В перечне основных направлений — развитие цифровых технологий применительно к разным сферам деятельности. Это должно распространяться значительно шире, чем просто подготовка IT– специалистов, и быть связано с работой в минерально– сырьевом комплексе, перерабатывающей и металлургической отрасли, в сфере моделирования производственной и исследовательской деятельности.

Одним из основополагающих факторов выхода НГИИ на принципиально новый уровень в условиях масштабной нехватки кадров в самых разных областях должна стать ориентация на широкопрофильную и высокотехнологичную подготовку специалистов городского хозяйства, бизнеса и бюджетной сферы.

На начальном этапе реализации стратегии запущен Арктический центр информационных технологий для развития цифровой инфраструктуры в Арктике. Произведён ребрендинг кафедры информационных технологий, создан Арктический мерзлотный исследовательский центр, который занимается мониторингом вечномёрзлых грунтов в Норильске.

Уже созданы экологопросветительский центр «Ноосфера» и научно–исследовательский центр «Экология здоровья», которые будут решать задачи в области экологии и здоровьеснабжения. Планируется запустить сайт с каналом визуализации мониторинга воздуха «Эковизор», а также электронный ресурс школы общественных экологических инспекторов.

Разработан проект полигона подготовки геомехаников, геологов и горных инженеров. Спроектирован стенд для испытаний и демонстрации работы различных видов систем крепления выработок, разработаны программы дополнительного образования и профессиональной переподготовки, запущена онлайн–школа социальных компетенций, открыто шесть магистерских программ, которые созданы по запросу города и «Норникеля».