Где обитает муза? В «Подвале»!

Арт–студия «Подвал» — это одно из направлений, реализуемых Фондом поддержки социально–экономического и регионального развития «Возможность». В 2020 году сотрудники фонда–партнёра — общественной организации профилактики и охраны здоровья матери и ребёнка «Мамина школа» — написали проект «Норильский пленэр», который стал победителем Фонда президентских грантов. Руководителем «Норильского пленэра» стала Анна Фоминцева. Из–за пандемии сроки реализации проекта были продлены до 31 августа 2021 года и «серебряные» художницы продолжают творить и самовыражаться. За неполный период реализации «Норильского пленэра» стало понятно, что норильчанам всех возрастов не хватает ярких, насыщенных красок, смешения цветов и возможности проявлять себя в художественном творчестве, и тогда появилась арт–студия «Подвал». Поскольку темы творчества пересекаются и в первом, и во втором проектах, то было логично, что руководителем новой арт–студии стала Анна Фоминцева.

Для всех и для каждого

Любое начинание требует вложения финансов. А поскольку команда фонда «Возможность» имеет серьёзный опыт монетизации всевозможных проектов, навыки их развивать и давать им вторую жизнь, коллегиально было принято решение создать арт–студию для всех желающих посещать мастер–классы по изобразительному искусству. Основная аудитория — это работающие горожане, которые могут себе позволить оплатить мастер–класс и во время занятия с педагогом приобрести новые навыки. Средства, вырученные от проведения занятий, дали возможность продолжать уроки живописи художницам «серебряного» возраста и создать детские группы, которые могут посещать дети из малообеспеченных семей и ребятишки с инвалидностью. Также эти средства идут на оплату работы педагогов и приобретение красок, растворителей, холстов, кистей, подрамников, фартуков и так далее. На выходных в «Подвале» проводятся платные занятия, а в будни на первый план выходит социальная составляющая.

Елена Дудченко, руководитель фонда «Возможность», говорит, что такое взаимодействие напоминает вечный двигатель. Один проект порождает другой, в процессе реализации они преобразуются, обозначают потребности горожан и дают идеи для новых событий, мероприятий, акций и так далее.

– Не стоит думать, что арт–студия «Подвал» — это художественная школа, — говорит Елена Дудченко. — Здесь не учат техникам рисования, но отсюда никто не уходит недовольным и без рисунка. Педагоги рассказывают и показывают, как сделать набросок, как смешивать цвета, как наносить их на холст. Организовываются занятия бесплатного рисования и по запросу социальных учреждений, и отдельных горожан, например из детского дома, центра семьи «Норильский» или от людей с ограниченными возможностями здоровья.

Простор для творчества

Взрослые творят в «Подвале» маслом. А перед началом занятий узнают об особенностях рисунка масляными красками; узнают, что такое мастихин; как натягивать холст на раму; как смешивать краски и многое другое. Для детей — мастер–классы полегче, с применением акриловых красок. Несмотря на то что тема занятия у всей группы одна, работы получаются совершенно разные, каждая со своим характером и настроением. Творения начинающих художников передают их чувства и эмоции в моменте.

Занятия по очереди ведут два педагога, а помогают им ребята–подмастерья, которые занимаются в художественной школе и посещают колледж искусств. Для них работа в «Подвале» — возможность закрепить профессиональные навыки. В среднем занятие длится два–три часа, но бывает, что участники мастер–класса засиживаются и дольше, пока работу не завершат все. За один раз творческий зал студии способен вместить до 10 человек. Состав самых активных посетителей арт–студии — 12 барышень и четверо мужчин. Для занятий было приобретено 14 настольных мольбертов и 10 напольных.

Начались занятия по созданию картин из эпоксидной смолы. Но поскольку сотрудники арт–студии ратуют не только за творчество, но и за экологичность, то здесь совсем не используются одноразовые предметы быта и инструменты. Если посуда, то с расчётом на долговременное пользование. Если кисти, то такие, что выдержат множество мастер–классов и не придут в негодность после первого же занятия. В качестве подложек на столах используются газеты. Их «Подвалу» поставляет одна из норильских типографий.

Живопись как медитация

Во время арт–терапии люди начинают прислушиваться к себе, своим ощущениям, желаниям, интуиции и мягко погружаются в глубины своего подсознания. Это состояние сродни медитации, оно помогает расслабиться и снять напряжение. Преимущество художественного творчества в том, что оно не имеет противопоказаний и ограничений и позволяет любому человеку выразить свой внутренний мир через рисунок. Тем более что творят художники в уютной атмосфере «Подвала» под ароматный чай и сладости, а бывает, что нужный настрой создаёт и вино.

Анна Фоминцева говорит, что преподаватель не вмешивается в творческий процесс, а тонко и ненавязчиво направляет, помогает понять принципы рисунка и освоить азы живописной техники. С ней соглашается и педагог Татьяна Винникова. Она считает, арт–терапия помогает бороться с усталостью, профессиональным выгоранием, плохим настроением. Кроме того, занятия в «Подвале» — это отличная возможность с пользой провести свободное время и разнообразить свой досуг. Это способ знакомства с новыми людьми, общение и расширение кругозора. Дополнительный бонус — картина, созданная своими руками, которая способна украсить стены квартиры, стать предметом гордости или достойным подарком близкому человеку.

– В нашем напряжённом мире у людей прямо ощущается потребность отдохнуть душой, получить эмоциональную и интеллектуальную разгрузку, — говорит Татьяна Винникова. — Педагоги здесь не работают, а делятся своими умениями, общаются с людьми и стараются показать, что любой может создать свою картину, даже не имея навыков рисования. Очень многие уже после первого занятия говорят: «У меня есть талант». А кого–то мастер–классы подталкивают к дальнейшему развитию — они приобретают краски, кисти, мастихины и начинают творить дома.

Мы стараемся показать, что писать маслом — это настроение, и каждый может попытаться уловить его и выплеснуть на холст. Педагоги помогают нашим гостям правильно настроиться и показывают, что работа любого из них уникальна тем, что отражает его личное видение.



Находится «Подвал» по адресу:

Ленинский проспект, 3, подъезд 3, этаж 1.

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art.studio.podval

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