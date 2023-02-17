Где отдохнут норильчата летом?

На летний отдых в оздоровительные лагеря Краснодарского края и на Кавказ этим летом местные власти планируют отправить 1359 норильских детей.

Программа детского отдыха в Краснодарском крае и Кавказских Минеральных Водах администрацией города была разработана и опробована в пилотном режиме в прошлом году. В этом году успешный опыт 2022–го власти планируют повторить. Отправлять детей по этим направлениям будут не маленькими группами по 20 человек, а целыми лагерными сменами. В Краснодар поедут 850 детей от управлений общего и дошкольного образования, спорта и культуры. На Кавказ поедут 199 детей, в Подмосковье — 120 человек, а недалеко от Красноярска отдохнут 190 человек. Путёвки рассчитаны на срок от 19 до 42 дней. 899 путёвок будут бесплатными с компенсацией расходов на проезд к месту отдыха и обратно за счёт средств местного бюджета. Если в прошлом году на отдых по федеральным путёвкам имели право только дети с пятых по девятые классы, то в этом году этот список расширен с первых по десятые классы.