Где пройдёт чемпионат мира по волейболу?

Губернатор Александр Усс участвовал в заседании координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по волейболу, который должен пройти в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Совещание в режиме видеоконференции провёл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Для нас большая честь принять участие в проведении чемпионата мира по волейболу. Этот вид спорта популярен в нашем регионе: клуб «Енисей» — постоянный участник Суперлиги. Степень готовности спортивных объектов и состояние материально–технической базы таковы, что мы можем принять игры практически через месяц. На основном объекте — Дворце спорта им. Ивана Ярыгина — уже проводились соревнования: там соблюдены все требования, есть периметр безопасности. Уверен, опыт, который мы приобрели во время подготовки к Универсиаде 2019 года, позволит нам достойно встретить гостей и успешно провести международные соревнования», — подчеркнул Александр Усс.

Помимо столицы нашего края, волейболистов — всего 24 национальных сборных — и болельщиков со всего мира примут в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Кемерове, Красноярске, Новосибирске, Уфе и Ярославле. Стартовая игра пройдёт в Санкт–Петербурге, финал — в столице России. Всего запланировано 70 матчей.

До конца этого года в Красноярском крае должен быть разработан и утверждён план подготовки спортивных объектов, общественных пространств и городской инфраструктуры, а также согласованы сервисные услуги, которые будут оказаны в период проведения мероприятий чемпионата.