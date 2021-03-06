Где–то на белом свете, или Сестра Айки...

Найти своё место

А пригласили мы Ольгу Юрьевну в редакцию в канун Международного дня белого медведя, который отмечается 27 февраля. Наша гостья — официальный представитель проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в Норильске, третий год успешно руководит его просветительским центром «Белый мишка», который находится в Молодёжном центре. «Белый мишка» — это часть совместного проекта «Сохраним белого медведя» проектного офиса развития Арктики с Сибирским федеральным университетом. Ольга Шадрина уже издала на собственные средства несколько оригинальных книг об Арктике и её обитателях. А недавно ПОРА предоставил писательнице грант на переиздание её книги о любимице норильчан белой медведице Айке. Автор настолько прониклась её необыкновенной историей, что решилась вести рассказ от имени самой героини. Сейчас читатели разного возраста плачут над этой трогательной книгой. А нам стало интересно узнать — откуда у этой хрупкой женщины такое трепетное отношение к арктическому мишке и почему ей так важно передать свою любовь другим.

Как оказалось, она не северянка, родилась на Урале, её родители и сейчас там живут. По возрасту она почти ровесница нашей Айки, фильм о которой вышел в 1975 году. Ольга окончила с красным дипломом по специальности «библиотекарь–библиограф» педагогический вуз. Тогда, в 1990–х, было сложно в педагогике, из школ все бежали, но она решила получить именно такое образование. Второе образование, а Ольга ещё и культуролог, получила в Уральском госуниверситете. Говорит, тогда это направление только зарождалось. Её привлекло то, что если «все науки распадались на составляющие, то новая наука культурология заявляла, что как раз всё объединит вокруг себя, в том числе гуманитарные и естественные науки». Она успешно защитилась в 2000–м, в этом же году полетела за мужем, инженером–строителем, на Крайний Север, у них уже было двое сыновей. При приземлении, глядя в иллюминатор, подумала, что из–за огромного сугроба обязательно выйдет белый медведь, чтобы встречать пассажиров.

Присмотревшись к Норильску, она полюбила город и его жителей. Со временем сюда переехали и её брат с сестрой, которые стали трудиться на комбинате. А ей сразу же предложили вакансию завбиблиотекой в 17–й школе. Первое время пришлось ходить на работу с маленьким ребёнком, потому что в садике не было места. Через год её пригласили в центр информационных технологий управления образования на должность специалиста, который курировал школьные библиотеки и книгообеспечение. Она хорошо знала библиотечные электронные программы, а в Норильске эта тема «западала», вот и обучала библиотекарей работать в этих программах. Провела огромное количество семинаров и по формированию фондов, и по коммуникации с читателем, по развитию компетенций педагогов–библиотекарей. Большой блок занимало и учебное книгообеспечение. Такая работа Ольге очень нравилась: её можно было разбудить ночью, и она могла сказать, сколько, каких учебников и по каким программам имеется в школах для детей всех возрастов.

Время настоящего счастья

– Но в итоге вы ушли из библиотечного дела...

– Пришло время, когда старший сын должен был поступать в институт, и мы приняли решение переехать в Иркутск. Для меня семья всегда на первом месте. В Иркутске меня пригласили стать руководителем социальных проектов в коммерческой организации, мы сотрудничали и с Сибирским федеральным университетом. Но через несколько лет из–за кризиса все программы свернули. И было принято решение вернуться в Норильск. Я стала работать в музее старшим научным сотрудником. Занималась подготовкой занятий, проводила экскурсии, организовывала выставки.

– Откуда же знание музейного дела?

– А я с 12 лет была заведующей школьным музеем в старинном уральском Невьянске — исторической столице Демидовых. У нас было несколько отделов — природы, этнографии — с потрясающими экспонатами. Считаю нашего руководителя биолога Владимира Васильевича Ветошкина не только своим учителем, но и вторым родителем. Я сформировалась как личность благодаря ему. Занималась краеведением, выступала повсюду, была награждена поездками в два всесоюзных лагеря: в 13 лет — в пионерский лагерь «Океан» на Дальнем Востоке, а после 11–го класса вместе с аттестатом мне вручили путёвку в «Орлёнок». Эти два события перевернули мою жизнь.

«Океан» дал мне уверенность в своих силах — там я начала петь, научилась не бояться сцены. А в «Орлёнок» после второго курса меня пригласили на летнюю педагогическую практику. Я благодарна своему напарнику вожатому Лёше Бунакову, который сейчас в Москве работает кинооператором, он меня многому научил в общении с детьми. Я была с ребятами круглые сутки, научилась спать стоя. Но сколько же необыкновенного мы совершили вместе, стали одним целым! И это было время настоящего счастья. Наши орлята до сих пор переписываются.

Сила — в корнях

Подробно мы расспросили Ольгу и о её родословной, ведь в корнях человека — начало всех его интересов. Мама нашей героини была методистом по работе с молодёжью в Доме культуры, занималась фольклором, она большая рукодельница, работает с берестой, разбирается в валянии шерсти. Ольга хорошо знает свои корни, хотя её бабушки неохотно рассказывали о войне, о времени репрессий, которые коснулись её семьи.

– Когда моего папу принимали в партию, за него несколько человек отказались голосовать, так как его дядя считался врагом народа. А дядя, единственный из семьи получивший образование, был зоотехником, его обвинили в том, что он способствовал падежу телят, а он ставил им витамины, чтобы спасти... Его сразу расстреляли, пострадала и тётя, осталось шестеро детей, которых привезли моей бабушке. Дедушку как родного брата врага народа отправили не на фронт — таким не давали в руки оружие, а в трудовую армию в Сталинград. Он вспоминал, что у них не было даже лопат, их почти не кормили. Он вернулся простуженный, без зубов, очень рано умер. Мамины родители — юные труженики тыла, работавшие на Победу.

Для меня большой авторитет — и мой папа, он увлечённый коллекционер, собирает самовары и иконы Невьянской иконописной мастерской. Мои родители сейчас на пенсии, мама проводит экскурсии по семейной экспозиции в родительском коттедже. Я и сама стала экспертом по самоварам. В перспективе мы думаем о семейном музее.

И пришёл медведь

И вот в жизнь такой разносторонней Ольги Шадриной пришел белый мишка. Сначала она рассказывала о нём в музее. Так и говорила норильчанам: мы здесь вообще все немножко медведи, ведь на гербе нашего города изображен медведь. И поза его вполне естественна. Да–да, медведи прекрасно бегают даже на задних лапах. Известен случай, когда охотники–эскимосы прострелили животному передние лапы, и медведь от них убегал на задних. Мишка часто встаёт, как человек, потому что таким образом слышит лучше, когда же он на чётырех лапах, хорошо слышать мешает шуршание снега и другие звуки.

Но вся творческая и профессиональная жизнь сфокусировалась на хозяине Арктики в просветительском центре «Белый мишка», куда Ольгу Шадрину пригласили работать методистом. Она разработала авторскую программу, это 64 занятия, всегда с практической частью. Она продолжала размышлять — как быстро и ярко рассказать детям о животном, и у неё сложилась такая конструкция — через число. В её книге «Белый медведь в числах и задачах» много увлекательных краеведческих задачек. Например, длина Ленинского проспекта составляет 2 км 250 м, а сколько же это в белых медведях, если они станут нос к носу?

– И мне очень хочется поговорить со взрослыми про белого медведя по–взрослому. Я знаю много интересных фактов, и про латентную беременность, периоды гона, про каннибализм, про это детям не расскажешь. Медведи и семьями не живут, это одиночное животное. И мама со своими детёнышами рядом недолго находится. Всё природой предусмотрено. Медведю необходимы большие запасы пищи, охотничьи угодья, он остаётся один, чтобы выжить.

– А как пришла идея написать книжку об Айке?

– Всё началось с работы в музее, где на музейных занятиях мы рассказывали детям историю белой медведицы Айки. Есть какие–то фотографии, статьи и фильм Юрия Ледина «Белый медведь». Дети смотрели картину с интересом, но на некоторых кадрах начинали скучать, приходилось самой комментировать. А два года назад меня пригласили на фестиваль «Таланты Арктики. Дети» в Анапе, где собирали ребят из коренных малочисленных народов Крайнего Севера, чтобы им показать море. Пригласили и 8 спикеров со всей России. Я была со своей площадкой про белого медведя. И после нескольких презентаций в игровой форме заметила, что в зале уже не хватает мест. Оказалось, что дети стали приходить снова и снова — понравилось им слушать про белого медведя. Я поняла, что необходимо разнообразить встречу и стала рассказывать реальную историю про нашу Айку. Меня пригласили выступить в разных лагерях, собирались залы по 600 человек.

Однажды у меня не открылась флешка с необходимыми материалами. И оставалось увлечь детей лишь своим рассказом. С тех пор я стала рассказывать об Айке без фильма и презентации. Дети плакали, узнавая историю медведицы, стали называть всех собак в округе Айками. И я поняла, что этой историей достучалась до детских сердец. Так решила написать книжку от лица самой Айки, не хотела, чтобы между белым медвежонком и читателем кто–то был... Берёте книгу — и перед вами белый медвежонок, рассказывающий свою историю. Нашла через «Академиздат» молодую художницу Дашу Белову из Саратова, выбрала из четверых. Она окончила художественное училище, байкер, замужем, но пока не мама. Для начала отправила ей фото, где Ледин гуляет с Айкой по Норильску. Она по фото сделала художественный эскиз, и я поняла, что наше сотрудничество состоится. Издала и открытки с рисунками, которых нет в книжке, дарю их людям на память о наших встречах. Царство Небесное Юрию Яновичу Ледину, я благодарю его без меры и надеюсь, что, как и в книжке, он на небесах встретился со своей Айкой. Интересно, что мы с художницей ещё не знали, что ФОК в Норильске назовут «Айка», но в иллюстрациях к книге она уже изобразила скульптуру белой медведицы у этого здания, точь–в–точь, как это потом случилось в реальности.

Ольга Шадрина дружит с парком «Роев ручей», следит за судьбой медведицы Марфы, привезённой из Талнаха. Кстати, там её кличут Белкой — за её прыгучесть. Возможно, Ольга напишет книгу и про неё. Кстати, психозоологи, работавшие с Марфой, сделали вывод, что она и до прихода в город знала людей, скорее всего, она находилась в заточении...

О белых медведях Ольга готова рассказывать бесконечно:

– Это особые животные, краснокнижные. Есть медведи Русской Арктики, около шести тысяч особей, и всемирная популяция. А всего в Арктике 22–25 тысяч белых медведей. По внешнему виду даже специалист не сможет определить, к какому виду из трёх разновидностей конкретный медведь принадлежит — только по черепу и структуре костной ткани. У нас живет лаптевская популяция. Пока неизвестно, к какой популяции относилась Айка, которую Юрий Ледин взял медвежонком в зоопарке города Николаева.

Ольга и её команда планируют организовать шествие «белых мишек» по Ленинскому проспекту 19 мая, в это время к нам как раз приходит полярный день. Ставят исследовтельско–просветительскую задачу — участники будут считать детскими и взрослыми шагами Ленинский проспект. Движение начнут с площади Металлургов, от скульптуры белой медведицы Айки, и дойдут до спорткомплекса «Айка». В их команде — в основном семьи, которые приходят на занятия в центр «Белый мишка». Здесь работают и трое очень творческих сотрудников–педагогов.

Олень, песец и овцебык

У Ольги есть книга и об оленях — со множеством задачек и краеведческой информации. Она большая поклонница Урванцева, поэтому использовала и рассказ о телёнке из его воспоминаний. Есть там и повествование о подвигах оленьего стада, сформированного во время Великой Отечественной войны.

– Они пугливые, боялись гула самолетов, звуков войны, и каюры закрывали их своими телами. Это транспортное соединение в Мурманской области перевезло огромное количество раненых людей и сбитых самолётов, которые находили в тундре. Олени — единственные животные в России, которые и одомашнены, и в диком виде находятся. Сейчас есть некоторые вопросы регресса популяции, сказывается то, что оленей истребляют, идёт изменение миграционных маршрутов. И так уже много животных занесено в Красную книгу, очень бы не хотелось, чтобы туда наш олень вошёл. Нужно, чтобы охота на оленя была запрещена, только человек может помочь ему восполнить популяцию.

Большая удача всех её книжек — замечательные иллюстрации. Художник Вячеслав Кривенко из Подмосковья рисовал и для «Северного оленя в числах и задачах». Ольга выбрала его из трёх художников, предложенных издательством. Ей понравились его ироничные, шутливые рисунки.

Главным своим советчиком она называет норильского учёного Леонида Александровича Колпащикова, который знает толк и в белых медведях, и в оленях особенно. Следующие книги она задумала о песце и овцебыке. Недавно сказала на одной из встреч в библиотеке: «Вы уж меня не приглашайте, ведь можно открывать книгу и всё рассказать любой аудитории о том же белом медведе». Она вспомнила о волне родительского негодования на карантине, мол, не знаем, чем детей занять. А её книги как раз для семейного чтения, можно и задачки вместе порешать, а если сомневаетесь в ответах, — в книге их можно найти.

Что сейчас в приоритете

– А как центр «Белый мишка» будет развиваться?

– Это экологическое движение прежде всего. А экология сейчас в приоритете. Но одно дело, когда взрослые люди на своём уровне говорят, а правильное сознание надо формировать с раннего возраста. Мне повезло с наставниками — у меня любовь к природе с детства. И я буду счастлива без меры, если для кого–то стану проводником. Очень надеюсь, что скоро откроется центр «Белый мишка» в Никеле Мурманской области. Планируем «освоить» и север Канады. Есть планы перевести «Айку» на английский язык. Готовлю к печати книгу про овцебыка Гришку. И так хочется, чтобы дети после наших рассказов и встреч желали узнать как можно больше про мишек и его соседей по Арктике, стремились их защищать и став взрослыми. В этом я вижу свою миссию.

А вот что сказала нам о миссии Ольги Шадриной представитель ПОРА Олеся Кужель:

– Ольга — человек уникальный, она — дар небесный. С большой творческой энергией, помноженной на глубокие познания в областях, которые касаются не только Таймыра. Это позволяет ей во многих сферах себя успешно реализовать. Она по–особому подошла к изложению истории об Айке, и ей удалось через книгу передать свою большую любовь к белому медведю. Мы поддержали второе издание этой книги, которую уже читают в разных городах нашей страны, а, значит, узнают об Арктике и будут понимать её и любить.