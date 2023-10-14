Где учат знаки читать

Программа максимум

Центр профессиональной подготовки школьников по безопасности движения — а сегодня Норильский центр безопасности движения (НЦБД) — был открыт 1 сентября 1993 года по инициативе заместителя главы администрации Норильска Геннадия Петухова и начальника ГАИ Ивана Павлюченко. Основной задачей центра было познакомить детей с правилами дорожного движения. С годами спектр услуг расширился: сейчас, пока младшие классы в игровой форме осваивают ПДД и учатся соблюдать их во время езды на велосипеде (в здании обустроен велодром), ребята постарше отрабатывают на тренажёре способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, а у старшеклассников есть возможность пройти обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории В. Правда, водительское удостоверение они получат по достижении 18 лет после успешной сдачи экзамена в ГИБДД. Параллельно НЦБД ежегодно проводит городские соревнования на знание правил дорожного движения и умение мастерски управлять велосипедом. Также открыта секция картинга для ребят 12–17 лет.

– Мы работаем с учениками всех возрастов. Дети приезжают к нам на занятия днём, а вечером за парты садятся взрослые, желающие стать водителями, — говорит Татьяна Бганцева, заместитель директора НЦБД по учебной работе.

В сухой статистике история НЦБД выглядит так: в 1995 году организация занимала всего три кабинета, деля здание со скорой помощью; 1997 год — заработала программа подготовки водителей транспортных средств категорий СD; 2000 год — установлена компьютерная экзаменационная программа по правилам дорожного движения; 2001 год — по решению администрации Норильска в МУ «Автохозяйство» выделены автобусы для перевозки школьников на занятия в НЦБД.

Сегодня в НЦБД, по признанию руководства, достаточно преподавателей, однако нагрузка у них серьёзная. Для каждой школьной параллели есть своя программа (в центре ежедневно занимаются по 16 классов из разных школ). Плюс работа со взрослыми группами. Кроме того, специалисты обучают вождению людей с заболеваниями опорно–двигательного аппарата или отсутствием конечностей — девять лет назад город приобрёл для центра специальный автомобиль.

Андрей Афанасьев, методист и педагог, работает в НЦБД почти с момента его основания. Он как никто знает, что обучать детей, а иногда и взрослых правильно вести себя на дороге — дело непростое:

– Все мы, думаю, открывали правила и думали, как бы не уснуть на второй странице. Изложенное в книжке даже взрослым не всегда понятно, а тут дети. Поэтому нужно объяснять все нюансы простым языком. Конечно, младших в основном учим быть добропорядочными пешеходами. И ребята справляются: сколько раз я видел, что ребёнок останавливается на красный сигнал светофора, а родители даже шага не сбавляют! Школьники постарше больше изучают знаки, у девятиклассников подготовка серьёзнее: последняя тема курса обучения — «Общие обязанности водителей». К нам приходят много школьников старше 16 лет, чтобы стать водителями. Теории учатся бесплатно, стоимость курса вождения — 39 200 рублей. Жаль, что не всегда это осознанное желание ребят, чаще это инициатива родителей. Тогда сложно и им, и нам. К тому же у нас углублённая программа, она требует времени, которое не всегда есть у выпускников.

Дорога для всех

Сегодня в НЦБД обучают по программам подготовки водителей транспортных средств категорий А, В, С и D. Здесь же можно научиться управлять квадроциклами и снегоходами. Ещё в центре планируют открыть подготовку водителей вездеходов типа «Трэкол».

– Таких желающих всё больше. Кому–то это может показаться странным, но и в тундре действуют правила вождения. Есть правила управления внедорожной техникой, где большой раздел отведён безопасности: как вести снегоход или квадроцикл в тех или иных условиях. Плюс такая техника хоть и нечасто, но передвигается по городу, а в Старом городе её довольно много. Так что водителям надо знать права и обязанности, — говорит Андрей Афанасьев.

Ещё одна популярная категория обучения — вождение большегрузов и автобусов. Желающих столько, что центр даже не может принять всех. Эти ученики уже имеют права категории B и проходят переподготовку, многие — по направлению из Центра занятости населения.

– Ближе к лету поднимается ажиотаж среди желающих учиться вождению мотоцикла. Но не все успевают пройти курс и сдать экзамен за короткое норильское лето, — отмечают в центре.

Управлению легковым автомобилем обучается равное число мужчин и женщин. Чаще это люди среднего возраста, хотя есть и возрастные ученики.

– Самый пожилой слушатель курсов, которого я обучал, отметил своё 70–летие. Как правило, с первого раза экзамен в ГИБДД сдают 40–50% обучающихся. Это может показаться невысоким результатом. Но нужно учесть, что процентов десять ошибаются из–за волнения. Сотрудники ГИБДД подходят к экзамену с полной ответственностью. Помню, лет 20 назад считалось плохим результатом, если из группы в 30 человек пять не сдали. Но тогда инспекторы были снисходительнее. А ещё и погодные условия у нас специфические: зимой — гололёд, метели, снежные заносы, летом — туманы и морось. Так что 50% — это хороший результат, — уверен Андрей Афанасьев. — Ещё встречаются люди, которые решают для себя, что это не их стезя. У меня за годы практики было двое таких учеников. И это нормально, ведь в ходе учёбы приходит понимание того, что придётся управлять средством повышенной опасности. А к этому не все готовы.

Педагог отмечает, что в каждом городе есть и свои исторически сложившиеся, но часто неправильные традиции езды. Имеют значение и регулярные изменения в ПДД, за которыми «не поспевают» некоторые водители.

Малыши в приоритете

И всё же самой важной аудиторией НЦБД, пожалуй, остаются дети. Для многих из них здесь проходит первое знакомство с правилами дорожного движения, здесь же малыши впервые осваивают управление транспортом — ездят на электромобилях и велосипедах. В центре десять учебных кабинетов, оборудованных всем необходимым. Любимое место детей — конечно, велодром. К слову, на площадке для практического обучения созданы условия, максимально приближенные к реальным: дорожная разметка, знаки, светофоры.

– Школьники из Центрального района посещают нас несколько раз в год. А вот ребята из Кайеркана, Талнаха и Оганера — только раз в год. К сожалению, мы исходим из возможностей транспорта, привозящего детей, — говорит Татьяна Бганцева.

Но даже при таких условиях польза от обучения заметна: по данным статистики, количество ДТП с участием детей снизилось.

– Первые десять лет работы я вёл статистику эффективности центра. Раньше за год в ДТП попадали до 30 детей. Сегодня — около 10–12, из них только 3–4 человека по своей вине. Думаю, обучение даёт эффект. После каждого курса мы проводим тестирование, а потом разбираем со школьниками ошибки. Конечно, снижение числа происшествий на дороге с участием детей — общая заслуга школ, ГИБДД, города и нас. У нас теперь другая больная тема — дети получают травмы, находясь в кресле пассажира. Взрослые не пристёгивают их ни в такси, ни в собственной машине, — делится Андрей Афанасьев.

Но и эта проблема решаема. Только обсуждать её нужно уже со взрослыми слушателями. Сотрудники центра, учитывая их опыт и мастерство, без сомнения, справятся и с этой задачей.